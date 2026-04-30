Venado Tuerto: Les robaron cinco veces y ahora destrozaron la puerta de la casa

Una pareja de adultos mayores volvió a ser víctima de la inseguridad en Venado Tuerto. Delincuentes ingresaron este jueves 30 de abril por la tarde a una vivienda ubicada en Cayetano Silva al 300, luego de violentar la puerta principal, en lo que representa el quinto robo sufrido por la familia en el mismo domicilio.

Según relataron allegados, los ladrones aprovecharon la ausencia momentánea de los moradores para ingresar. La mujer había salido a trabajar y su esposo, de más de 80 años, se encontraba realizando mandados. Al regresar, el hombre encontró la puerta de ingreso completamente destruida.

De acuerdo con el testimonio de la familia, la abertura era de madera robusta y contaba con picaporte ciego, por lo que no podía abrirse sin llave. Para acceder, los delincuentes habrían utilizado algún elemento contundente. Una vez dentro, revolvieron armarios y cajones en busca de dinero u objetos de valor.

La vivienda posee rejas al frente y en todas las ventanas, aunque esas medidas preventivas no alcanzaron para frenar a los intrusos. En esta oportunidad, en principio se habrían llevado únicamente el dinero correspondiente a la jubilación de la mujer. Herramientas y una computadora ya habían sido robadas en episodios anteriores.

La hija de la pareja expresó su preocupación por la reiteración de los hechos y el riesgo que corren sus padres. “Es la segunda vez que mi padre, con más de 80 años, se salva de llegar y encontrarse con los ladrones. Lo podrían haber matado”, sostuvo.

Además, remarcó la violencia empleada para ingresar al inmueble y reclamó mayores medidas de protección. “Hoy solo me resta pedir públicamente seguridad para las personas adultas. Alguien tiene que garantizar que no van a volver esta noche y los van a matar o reventar la casa”, manifestó.

Personal policial trabajó en el lugar y la familia aguardaba avanzar con la revisión total de la vivienda para determinar si faltaban más pertenencias.