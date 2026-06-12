Fin de semana largo: Lluvias el sábado, frío el domingo y mejora para el lunes

El fin de semana largo tendrá un comienzo inestable y un cierre con mejores condiciones meteorológicas, aunque con temperaturas más bajas. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el sábado será la jornada con mayor probabilidad de lluvias, mientras que el domingo y el lunes se presentarán con tiempo más estable y ambiente frío.

Durante el sábado se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 14°C. Las condiciones permanecerán relativamente estables durante gran parte de la mañana, pero hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas.

Además, se prevé un cambio en la dirección predominante del viento hacia el sector sur, acompañado por ráfagas moderadas. El ingreso de una masa de aire más fría favorecerá un marcado descenso térmico hacia las últimas horas del día y durante el inicio del domingo.

Sábado inestable y cambio de condiciones

Los pronósticos coinciden en señalar que el sábado será el día más variable del fin de semana largo. Si bien no se esperan fenómenos de gran intensidad, la presencia de lluvias aisladas podría afectar actividades al aire libre durante la segunda mitad de la jornada.

El cambio de viento hacia el sur marcará el ingreso de aire frío, provocando una baja de las temperaturas que se hará sentir especialmente durante la noche.

Domingo con tiempo estable y ambiente frío

Para el domingo se espera el retorno de condiciones más favorables. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Las temperaturas mostrarán un descenso respecto de los días previos, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que apenas alcanzarían los 12°C. Durante la mañana se registrará el período más frío de la jornada, mientras que por la tarde las condiciones serán más agradables, aunque con ambiente fresco.

Un lunes feriado ideal para actividades al aire libre

El lunes, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, se perfila como la mejor jornada del fin de semana largo desde el punto de vista meteorológico.

Se espera cielo algo nublado, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y los 14°C. Los vientos serán leves a moderados y no se prevén fenómenos que puedan alterar el normal desarrollo de actividades recreativas, deportivas o turísticas.

De esta manera, tras un sábado con algunas condiciones de inestabilidad, el fin de semana largo cerrará con tiempo estable y frío durante las primeras horas del día, pero con buenas condiciones generales para disfrutar de las actividades previstas durante el feriado.