Comienza el pago de haberes de julio a trabajadores provinciales

El Gobierno de Santa Fe comenzará este lunes 3 de agosto con el cronograma de pago de los haberes correspondientes a julio para los trabajadores de la administración pública provincial. Los primeros en cobrar serán el personal policial, penitenciario y los pasivos que perciban hasta $1.410.000 de bolsillo, cuyos salarios quedarán acreditados en sus cuentas este sábado 1º de agosto.

El calendario se extenderá hasta el viernes 7 de agosto e incluirá a activos, docentes de establecimientos privados transferidos e históricos, pasivos y autoridades superiores de los distintos poderes del Estado. Además, una vez finalizado el cronograma, el Ejecutivo provincial abonará por planilla complementaria las diferencias salariales correspondientes a junio y julio, junto con los incrementos acordados para el segundo semestre y los montos mínimos garantizados.

Cronograma de pagos

El Ministerio de Economía informó que el lunes 3 de agosto, con acreditación en cuenta el sábado 1º, percibirán sus haberes el Escalafón Policial y Penitenciario y los pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.

El martes 4 será el turno de los activos con haberes de bolsillo de hasta $1.410.000 y de los docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1º y 2º Convenio.

El miércoles 5 cobrarán el resto de los trabajadores activos cuyos haberes superen los $1.410.000, junto con los docentes de Escuelas Privadas Históricas.

El jueves 6 percibirán sus salarios los pasivos con montos de bolsillo superiores a $1.410.000.

Finalmente, el viernes 7 se completará el cronograma con las autoridades superiores del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Pago del acuerdo paritario

Una vez concluido el cronograma de haberes, las diferencias salariales de junio y julio se abonarán por planilla complementaria desde mediados de agosto, según confirmó la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes. El pago comprenderá también los incrementos acordados para el segundo semestre y los montos mínimos garantizados surgidos de las negociaciones paritarias.

En ese marco, la funcionaria sostuvo que "el compromiso asumido por el Gobierno de Santa Fe será un compromiso cumplido" y remarcó que "la recomposición salarial es un sello en cada una de las paritarias que vamos a seguir sosteniendo".

La liquidación complementaria se realizará una vez finalizado el cronograma de pagos de julio y tendrá como objetivo incorporar las diferencias derivadas del acuerdo salarial alcanzado con los gremios estatales para el segundo semestre.