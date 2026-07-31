Venado Tuerto: La Cooperativa Eléctrica instalará un parque solar

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto avanzará con la instalación de un parque solar fotovoltaico en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 8. El proyecto contempla 1.140 paneles y una potencia pico de 815 kilovatios, con capacidad para generar alrededor de 1.400 MWh anuales e inyectar energía renovable a la red de distribución.

El gerente técnico de la entidad, ingeniero Cristian Marmiroli, explicó que la iniciativa busca mejorar la calidad del servicio mediante la incorporación de un punto de generación dentro del sistema. "La idea es proporcionar una mejor calidad a todos los asociados", señaló al describir los objetivos del proyecto.

La generación en ese punto permitirá reducir pérdidas en el sistema de distribución y mejorar su eficiencia, además de incorporar energía proveniente de una fuente renovable. Según explicó Marmiroli, el proyecto forma parte de una orientación hacia una transición energética con menor dependencia de combustibles fósiles.

Desde el punto de vista económico, la generación propia también permitirá reducir parcialmente las compras de energía que realiza la Cooperativa. El gerente indicó que la combinación entre esa disminución y una gestión más eficiente de la red podrá tener incidencia sobre el costo del suministro para los asociados, una vez transcurrido el período necesario para amortizar la inversión.

Un parque con 1.140 paneles solares

De acuerdo con las características técnicas informadas, el parque estará compuesto por 1.140 paneles orientados hacia el norte, instalados con una inclinación de 30 grados. La configuración prevista permitirá alcanzar una potencia pico de 815 kilovatios.

La estimación de producción es de aproximadamente 1.400 MWh de energía por año. Además, el proyecto contempla una subestación transformadora con capacidad de un megavatio, lo que dejará disponible infraestructura para alcanzar ese nivel de potencia de inyección.

La incorporación del parque se inscribe en un proceso más amplio de expansión de las fuentes renovables dentro del sistema eléctrico. La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar para producir electricidad sin utilizar combustibles fósiles y forma parte de las fuentes renovables incorporadas a la matriz energética argentina.

Venado Tuerto cuenta además con antecedentes de generación fotovoltaica conectada a la red. En 2015 fueron inauguradas instalaciones solares en empresas del Parque Industrial La Victoria, desarrolladas mediante créditos destinados a proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

El predio está ubicado sobre la Ruta 8

La Cooperativa instalará el nuevo parque en un terreno adquirido en 2018, de aproximadamente tres cuartos de hectárea, compuesto por dos lotes y con una configuración triangular. El predio se encuentra sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 376, en cercanías de Nidera.

Marmiroli indicó que el lugar ya se encuentra limpio y nivelado y que actualmente se trabaja en el cerramiento perimetral. El plazo restante de ejecución fue estimado en 90 días, de acuerdo con la planificación informada por la entidad.

La ubicación fue definida teniendo en cuenta las características necesarias para incorporar un nuevo punto de generación a la infraestructura eléctrica. Además de producir energía renovable, la cercanía entre generación y consumo permite disminuir las pérdidas asociadas al transporte de electricidad dentro de la red de distribución.

Analizan otros puntos de generación

El proyecto no necesariamente será la última incorporación de este tipo. Según adelantó el gerente técnico, la Cooperativa estudia nuevos puntos de conexión que podrían permitir futuras instalaciones, siempre que reúnan las condiciones de potencia y ubicación necesarias.

La iniciativa de la entidad se suma a otros proyectos fotovoltaicos desarrollados o previstos en Venado Tuerto y la región. En los últimos años también avanzaron emprendimientos de generación renovable de mayor escala vinculados al Sistema Argentino de Interconexión, mientras localidades del sur santafesino incorporaron instalaciones solares mediante programas provinciales y proyectos conjuntos entre cooperativas, instituciones y universidades.

En este caso, el parque impulsado por la Cooperativa Eléctrica tendrá como objetivo directo incorporar generación renovable a la red local y mejorar la eficiencia del sistema de distribución, con una infraestructura preparada para ampliar su capacidad de inyección en el futuro.