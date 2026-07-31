Santa Isabel: Apartan del Hospital al médico denunciado tras una amputación

El médico del Hospital “Miguel Rueda” de Santa Isabel denunciado por presunta mala praxis fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanzan la investigación judicial y una evaluación interna del sistema de salud. El caso involucra a Luis José Strafella, de 73 años, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda tras una complicación vascular.

La medida fue confirmada por el director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante. La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto por la abogada Carolina Walker Torres, en representación de Strafella, conocido en la región por su trayectoria como árbitro de fútbol.

De acuerdo con la presentación judicial, el paciente cuestiona la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el hospital de Santa Isabel. El episodio comenzó con un fuerte dolor en una pierna mientras realizaba actividad física y, según la denuncia, inicialmente habría sido diagnosticado con un desgarro muscular.

El cuadro posteriormente evolucionó con pérdida de sensibilidad, frialdad en el miembro y dificultades para movilizarse. Tras una nueva consulta fue derivado a un establecimiento de mayor complejidad, donde se detectó una obstrucción arterial que requirió una intervención quirúrgica y posteriormente derivó en la amputación.

El médico fue separado mientras se investiga el caso

Sánchez de Bustamante confirmó que el profesional involucrado fue apartado temporalmente y que, en paralelo con la causa judicial, se inició un procedimiento interno para determinar qué ocurrió durante la atención y evaluar si corresponde adoptar otras medidas.

“El médico interviniente no va a seguir trabajando por ahora, hasta que esté más clara esta situación. Hay una separación de funciones por cierto lapso”, explicó.

El funcionario evitó pronunciarse sobre el diagnóstico inicial y las decisiones médicas adoptadas, al considerar que esos aspectos deben ser esclarecidos en el marco de la investigación. También señaló que la autoridad sanitaria analiza las historias clínicas y la información aportada por quienes participaron en la atención.

“Está bajo investigación, no es prudente opinar sobre eso. No corresponde tampoco porque no participamos directamente en el proceso de atención”, sostuvo.

En ese sentido, Sánchez de Bustamante tampoco calificó lo sucedido como un caso de mala praxis, una definición que, según remarcó, deberá establecer la Justicia a partir de las pruebas y actuaciones incorporadas a la causa.

El hospital entregó la documentación requerida

Según el director regional, la Justicia ya recibió la documentación solicitada al Hospital “Miguel Rueda”. El funcionario sostuvo además que, de acuerdo con la información reunida hasta el momento, durante la atención estuvieron disponibles los recursos con los que cuenta el establecimiento.

“El paciente fue recepcionado, fue atendido, no hubo algún elemento que no estuviera a disposición en el hospital. Después, en la evolución, el paciente termina derivándose”, indicó.

La derivación se realizó hacia un sanatorio privado de Venado Tuerto, al que Strafella accedió por contar con cobertura de PAMI.

Sánchez de Bustamante diferenció la investigación sobre la actuación profesional de las responsabilidades de la conducción del efector y afirmó que hasta el momento no existen cuestionamientos hacia las autoridades del hospital.

“Las autoridades respondieron adecuadamente. Hubo una situación, se pidió documentación y se entregó. El hospital estaba en condiciones para realizar la tarea; esto es un proceso de atención de un paciente y no tiene que ver con la conducción del hospital”, señaló.

También descartó que desde la dirección del establecimiento se hayan negado recursos, estudios o una eventual derivación durante la atención.

Sin antecedentes previos contra el profesional

Respecto del médico denunciado, el director regional aseguró que no existían antecedentes de quejas, demandas o situaciones similares vinculadas con su atención.

“No hay ningún antecedente ni queja sobre su atención, ni mucho menos demandas de este tipo”, afirmó.

Sánchez de Bustamante calificó el episodio como una situación excepcional y señaló que el objetivo de la revisión interna será establecer lo sucedido y determinar si corresponde adoptar otras decisiones. Mientras tanto, el profesional permanecerá separado de sus funciones y la definición sobre la eventual existencia de mala praxis quedará sujeta al avance de la investigación judicial.