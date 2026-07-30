Leo Calaianov recorrió instituciones de Wheelwright y Maggiolo

El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una nueva recorrida por el departamento General López, con actividades en Wheelwright y Maggiolo. La agenda estuvo centrada en instituciones educativas, sociales y deportivas, además de un encuentro con autoridades locales para abordar proyectos y desafíos de ambas comunidades.

En Wheelwright, el legislador visitó la Biblioteca Popular Manuel Láinez, las escuelas EESOPI Nº2059 y EETP y SOPI Nº8098, el Centro de Jubilados y la Asociación Civil Coinsoldi. Posteriormente se trasladó a Maggiolo, donde mantuvo una reunión con el presidente comunal Juan Fetter y recorrió las instalaciones del Club Atlético Maggiolo.

Instituciones educativas y sociales de Wheelwright

Uno de los puntos de la recorrida fue la Biblioteca Popular Manuel Láinez, una institución histórica de Wheelwright. La entidad fue fundada el 9 de julio de 1924 y superó el siglo de actividad, con una trayectoria vinculada a la promoción de la lectura y la vida cultural de la localidad.

La agenda también incluyó a la EESOPI Nº2059 y la EETP y SOPI Nº8098, establecimientos que comparten un mismo edificio y desarrollan un proyecto educativo común. Allí, Calaianov tomó contacto con el trabajo que llevan adelante las comunidades educativas y con las actividades que sostienen cotidianamente ambas instituciones.

El diputado visitó además el Centro de Jubilados y la Asociación Civil Coinsoldi. Esta última desarrolla talleres de producción destinados a generar oportunidades para personas con discapacidad y cuenta con reconocimiento formal como asociación civil en Wheelwright.

En ese marco, Calaianov destacó el papel que cumplen las organizaciones locales en distintos ámbitos de la comunidad. «Las instituciones son el corazón de nuestros pueblos. Cada una desde su lugar abre puertas, genera oportunidades y fortalece el sentido de comunidad», expresó.

La recorrida se inscribe en una línea de trabajo que el legislador viene desarrollando con entidades del sur santafesino. En noviembre de 2025, había acompañado procesos de regularización institucional del Hogar Familia, el Centro Regional de Estimulación Temprana (CRET) y Puentes del Alma, orientados a actualizar su situación administrativa y facilitar el acceso a programas de fortalecimiento.

Reunión con Fetter y visita al Club Atlético Maggiolo

La agenda continuó en Maggiolo, donde Calaianov mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Juan Fetter, durante la cual dialogaron sobre proyectos en marcha y desafíos de la localidad.

Fetter se encuentra al frente de la comuna y ya había compartido actividades institucionales con Calaianov en el marco de recorridas provinciales por General López. En junio de 2025, ambos participaron de una agenda encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro que incluyó a Maggiolo entre distintas localidades del departamento.

Durante su paso por la localidad, el diputado también visitó el Club Atlético Maggiolo, institución fundada en 1915. Calaianov puso el foco en la función social y comunitaria de los clubes, más allá de la actividad estrictamente deportiva.

«Los clubes forman mucho más que deportistas: son espacios de encuentro, contención y aprendizaje para generaciones de chicos y chicas. Ese trabajo merece ser acompañado», señaló el legislador durante la visita.

La recorrida por Wheelwright y Maggiolo permitió reunir en una misma jornada encuentros con instituciones de perfiles diversos, desde establecimientos educativos y espacios culturales hasta organizaciones sociales, entidades vinculadas a personas con discapacidad y clubes deportivos.

Al finalizar las actividades, Calaianov sostuvo que este tipo de visitas forman parte de su trabajo territorial permanente en el departamento General López y destacó la tarea cotidiana de quienes participan en las organizaciones comunitarias.

«Cerca de cada institución hay personas comprometidas que hacen crecer a nuestros pueblos todos los días. Estar presentes, escucharlas y acompañarlas también es una forma de construir futuro», concluyó.