Villa Cañás: Acción Social se capacitó sobre la Ley Micaela

El equipo de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás participó de una jornada de capacitación sobre la Ley Micaela, destinada a profundizar la formación en perspectiva de género y prevención de las violencias. La actividad apuntó a fortalecer las herramientas del personal para su intervención desde el ámbito público.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Barrio Sur y estuvo a cargo de profesionales del Área de Igualdad y Género del Punto Violeta de Murphy. Durante la capacitación se combinaron contenidos teóricos y prácticos vinculados con las situaciones que pueden presentarse en el ejercicio cotidiano de las funciones municipales.

En ese marco, se brindaron herramientas para promover intervenciones responsables, respetuosas y con enfoque de derechos, particularmente en ámbitos donde el personal público puede tener contacto directo con personas que atraviesan diferentes situaciones de vulnerabilidad o violencia.

Formación para el personal de la administración pública

Durante la jornada se abordaron los principales lineamientos de la Ley Nacional Nº 27.499, conocida como Ley Micaela. La norma, sancionada en diciembre de 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en la función pública.

La legislación nacional comprende a todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y establece que cada organismo debe implementar las instancias de capacitación correspondientes.

Santa Fe adhirió a la Ley Micaela mediante la Ley Provincial Nº 13.891, sancionada en septiembre de 2019. En Villa Cañás, además, el Concejo Municipal aprobó en 2020 la Ordenanza Nº 1.234, vinculada con la capacitación en derecho y perspectiva de género y la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, en adhesión a la normativa nacional.

Herramientas para la intervención desde el Estado

La capacitación realizada por el equipo de Acción Social se inscribe en ese marco y tuvo como eje continuar incorporando conocimientos para el abordaje de situaciones relacionadas con las desigualdades y las violencias por motivos de género.

La formación en esta materia busca que quienes integran la administración pública cuenten con herramientas conceptuales y prácticas que permitan reconocer estas problemáticas y actuar con perspectiva de género dentro de sus respectivas responsabilidades.

En esta oportunidad, el trabajo estuvo orientado especialmente a la aplicación práctica de esos conocimientos en las intervenciones del personal municipal, a partir de la capacitación brindada por las profesionales del Punto Violeta de Murphy.

La jornada permitió así continuar el proceso de formación del equipo de la Secretaría de Acción Social, con contenidos orientados a fortalecer una actuación institucional basada en el respeto de derechos y en la prevención de las violencias por motivos de género.