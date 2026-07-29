La confianza en Milei se desploma entre los menores de 30

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en julio y profundizó el deterioro registrado durante 2026. El indicador elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de 5, con un retroceso mensual del 6,5% y una baja interanual del 21%. El mayor deterioro se produjo entre los jóvenes de 18 a 29 años, que en seis meses pasaron de ser el segmento con mayor confianza al de menor valoración de la gestión de Javier Milei.

El resultado de julio revirtió el repunte observado en junio, cuando el índice había crecido 3,9% hasta alcanzar los 2,07 puntos y había interrumpido cinco meses consecutivos de retrocesos. De esta manera, junio quedó como la única mejora mensual del ICG en lo que va de 2026.

En enero, la confianza había comenzado el año en 2,40 puntos. Siete meses después perdió 0,46 puntos, lo que representa una contracción del 19,2%. Si la comparación se realiza desde diciembre de 2025, cuando comenzó la tendencia descendente, el deterioro acumulado alcanza el 21,5%.

Milei quedó por debajo de Macri en el mismo mes de gestión

El registro de julio también modificó la comparación con administraciones anteriores. En el mes 31 de mandato, Milei quedó por debajo de Mauricio Macri, que registraba 2,01 puntos en la misma instancia de su presidencia, y de Néstor Kirchner, cuyo indicador alcanzaba los 2,26 puntos.

La situación representa un cambio respecto de junio, cuando el ICG de Milei había alcanzado 2,07 puntos y se ubicaba ligeramente por encima de los 2,04 registrados por Macri en el mes 30 de su administración. La mejora resultó transitoria y la medición siguiente volvió a colocar a la actual gestión por debajo de ese antecedente.

La Universidad Torcuato Di Tella señaló que la confianza durante la presidencia de Milei se mantuvo durante sus primeros dos años y medio en niveles relativamente altos, comparables con los de Macri y algo inferiores a los de Néstor Kirchner. Sin embargo, advirtió: "En el mes 31 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato".

Con el resultado de julio, el promedio acumulado de la gestión de Milei descendió a 2,37 puntos, frente a los 2,51 que registraba Macri en igual período y los 1,91 correspondientes a Alberto Fernández.

Cayeron cuatro de los cinco componentes del índice

El deterioro mensual alcanzó a cuatro de las cinco dimensiones utilizadas para construir el ICG. La mayor caída se registró en la eficiencia en la administración del gasto público, que retrocedió 15,4% respecto de junio y quedó en 1,79 puntos.

La capacidad para resolver los problemas del país bajó a 2,28 puntos; la evaluación general del Gobierno se ubicó en 1,64; y la preocupación por el interés general descendió a 1,51. La honestidad de los integrantes del Gobierno fue la única dimensión que permaneció estable, con 2,45 puntos.

La comparación con enero muestra un desgaste extendido. La evaluación general del Gobierno cayó 26,1% en siete meses y la preocupación por el interés general disminuyó 24,9%. Tanto la capacidad para resolver los problemas como la eficiencia en la administración del gasto retrocedieron 19,7%, mientras que la honestidad mostró una caída menor, del 8,9%.

Los jóvenes pasaron del primer al último lugar

El cambio más pronunciado aparece al analizar los resultados por edades. En enero, los jóvenes de 18 a 29 años registraban un ICG de 2,70 puntos y constituían el grupo etario con mayor confianza en el Gobierno. En julio, el indicador cayó hasta 1,68 puntos.

La diferencia implica una contracción del 37,8% en apenas seis meses. Además, solamente entre junio y julio, la confianza dentro de este segmento retrocedió 23%. Así, quienes comenzaron 2026 encabezando la valoración de la gestión pasaron a registrar el índice más bajo entre los grupos relevados.

Entre las personas de 30 a 49 años, el ICG se ubicó en 1,75 puntos, mientras que los mayores de 50 años mostraron el nivel de confianza más alto, con 2,07 puntos.

También persistió la diferencia según género. Los hombres pasaron de 2,52 puntos en enero a 2,10 en julio, mientras que entre las mujeres el índice descendió de 2,27 a 1,74. Aunque la distancia entre ambos grupos se redujo respecto de junio, la caída acumulada durante el año fue mayor entre las mujeres.

El interior mantiene los niveles más altos

En la distribución territorial, el interior del país continuó encabezando el índice con 2,09 puntos, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1,92, y el Gran Buenos Aires, con 1,63. Los tres registros quedaron por debajo de los niveles de enero, cuando alcanzaban 2,59, 2,18 y 2,08 puntos, respectivamente.

Las expectativas económicas siguen marcando una fuerte diferencia. Entre quienes consideran que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanzó 4,15 puntos, prácticamente sin cambios frente al comienzo de 2026. Entre quienes esperan que permanezca igual fue de 2,46 puntos, mientras que entre quienes anticipan un empeoramiento cayó hasta 0,33 puntos.

El Índice de Confianza en el Gobierno se construye sobre cinco dimensiones: evaluación general de la gestión, preocupación por el interés general, eficiencia en la administración del gasto público, honestidad y capacidad para resolver los problemas del país.

La medición de julio fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio, sobre 1.000 personas de 39 localidades del país. Para el índice total se informó un intervalo de confianza de entre 1,81 y 2,06 puntos.