PAMI ofrece un subsidio para cuidadores: Cómo solicitarlo

Las personas afiliadas a PAMI que atraviesan una situación de dependencia funcional pueden solicitar un aporte destinado a afrontar parte de los gastos vinculados con la asistencia cotidiana. El beneficio consiste en un apoyo económico parcial para quienes presentan limitaciones funcionales y carecen de una red adecuada de contención, aunque su otorgamiento está sujeto a una evaluación social.

La prestación, denominada oficialmente “Subsidio para auxiliar domiciliario”, se encuentra dentro de los servicios sociales de PAMI destinados a la atención de la dependencia y fragilidad. Está orientada a personas mayores afiliadas con limitaciones funcionales psicofísicas que necesitan asistencia y no disponen de un entorno capaz de cubrir adecuadamente esas necesidades.

El organismo explica que la ayuda económica puede destinarse al pago de productos o servicios que faciliten tareas cotidianas, como la higiene o la alimentación. El objetivo es favorecer la permanencia de la persona afiliada en su hogar, brindando apoyo ante dificultades para desarrollar actividades esenciales de la vida diaria.

Quiénes pueden acceder a la ayuda

Para solicitar el subsidio es necesario estar afiliado a PAMI y presentar una situación de dependencia funcional asociada a limitaciones psicofísicas. También se considera la existencia y capacidad de la red familiar o social disponible para asistir a la persona.

Por ese motivo, el acceso al beneficio no es automático y requiere la evaluación del Equipo Social de PAMI. Los profesionales analizan la situación de dependencia funcional y las posibilidades que tiene el entorno familiar de proporcionar la ayuda necesaria.

La evaluación resulta determinante para establecer si corresponde otorgar la prestación. De esta manera, la existencia de dificultades para afrontar económicamente un cuidador no constituye por sí sola el criterio de acceso: el programa está específicamente relacionado con situaciones de dependencia y con la insuficiencia de una red efectiva de apoyo y atención.

Cómo se realiza el trámite

PAMI permite iniciar la solicitud a través de internet. El trámite puede hacerse desde un celular, una tablet o una computadora, mediante el servicio específico disponible en el portal oficial del organismo.

También puede gestionarse de manera presencial en una agencia de PAMI. Para esa modalidad, el organismo indica que se debe obtener previamente un turno online para facilitar la atención.

La persona que necesita el subsidio tampoco está obligada a realizar personalmente la gestión. La solicitud puede ser presentada por el afiliado, su apoderado o un familiar, una posibilidad especialmente relevante cuando las limitaciones funcionales dificultan la realización de trámites.

Una vez iniciada la gestión, la documentación aportada y la situación del solicitante forman parte del proceso de evaluación. PAMI dispone además de herramientas online para consultar posteriormente el estado del trámite y realizar reclamos relacionados con la prestación.

Qué documentación se debe presentar

Para gestionar el subsidio, PAMI requiere el Documento Nacional de Identidad y el último recibo de cobro o, alternativamente, la credencial de afiliación. A esos documentos deben sumarse el consentimiento informado, un informe médico y la nota de solicitud correspondiente.

El informe médico constituye parte de la documentación necesaria para acreditar la situación de la persona afiliada, mientras que la intervención del Equipo Social permite valorar las necesidades de asistencia y las posibilidades concretas del grupo familiar o del entorno para brindar ayuda.

La información oficial vigente no establece en la página del trámite un monto único del subsidio aplicable de manera general a todos los afiliados. PAMI define la prestación como un apoyo económico parcial, por lo que no debe interpretarse como una cobertura automática de la totalidad del costo de un cuidador domiciliario.

El subsidio forma parte de un esquema de atención social enfocado en personas mayores con dependencia funcional. La asistencia domiciliaria busca facilitar tareas básicas de la vida cotidiana y, cuando las condiciones de la persona y su entorno lo permiten, evitar que la necesidad de ayuda implique necesariamente abandonar el hogar.

Así, quienes reúnan las condiciones pueden iniciar la solicitud por internet o recurrir a una agencia de PAMI. La aprobación final dependerá de la evaluación de la dependencia funcional y de la capacidad del entorno familiar para brindar asistencia, además de la documentación exigida para completar el trámite.