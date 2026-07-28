Villa Cañás realizó una obra de entubación en calles 56 y 41

La Municipalidad de Villa Cañás realizó trabajos de entubación en la intersección de calles 56 y 41, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana. La obra apunta a facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y mejorar el funcionamiento de los desagües en ese sector de la ciudad.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y consistieron en una intervención sobre el sistema de drenaje existente en ese cruce.

Mejoras en la infraestructura pluvial

Según informó el Municipio, la entubación permitirá brindar una respuesta más eficiente al drenaje del sector, especialmente para la conducción del agua durante las precipitaciones.

La intervención se enmarca en las tareas que viene desarrollando la administración municipal sobre la infraestructura pluvial de Villa Cañás, mediante trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de los desagües en diferentes puntos del área urbana.

En este caso, la actuación se concentró específicamente en la intersección de calles 56 y 41, donde las tareas buscan favorecer la evacuación del agua y contribuir a prevenir anegamientos.

La obra forma parte de las mejoras impulsadas por el Municipio para atender las necesidades de infraestructura de la ciudad y mantener en condiciones el sistema de desagües pluviales.