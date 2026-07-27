Venado Tuerto: Jubilados proponen reformar el Consejo de Adultos Mayores

Silvia Vázquez, referente de Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto, utilizó la Banca Ciudadana para presentar ante el Concejo Municipal una serie de modificaciones a la Ordenanza Nº 4754/16, que creó el Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores. La propuesta apunta a ampliar la participación y facilitar el funcionamiento efectivo del organismo.

Acompañada por integrantes del espacio, Vázquez agradeció al cuerpo legislativo la posibilidad de recurrir nuevamente a esta herramienta de participación ciudadana. También destacó el trabajo realizado a partir de una intervención anterior y las reuniones mantenidas con Mariana Iturbide, funcionaria del área de Desarrollo Humano municipal, en las que se avanzó en el análisis de la iniciativa.

El planteo parte de una observación sobre la conformación prevista originalmente para el Consejo. Según explicó Vázquez, los requisitos vinculados con la pertenencia a instituciones, clubes u organizaciones formalmente constituidas podrían restringir la incorporación de adultos mayores que no participan de esas entidades. Por ese motivo, la propuesta busca habilitar una participación más amplia de personas mayores de la ciudad.

"Queremos que esté abierta a toda la ciudadanía y a todas las personas adultas mayores", sostuvo la referente. En esa línea, consideró que ampliar la representación "es sinónimo de democracia y de fortalecer la integración" y remarcó que "nadie debe quedar fuera" de un ámbito pensado para abordar las problemáticas del sector.

Un organismo creado por ordenanza en 2016

La Ordenanza Nº 4754/16 fue sancionada por el Concejo Municipal en 2016 y estableció la creación del Consejo Asesor Municipal de Adultos y Adultos Mayores. La normativa surgió de un proyecto presentado por Griselda Vaccarini y contempló la participación de centros de jubilados, clubes, grupos barriales, asociaciones de adultos mayores y representantes de instituciones intermedias.

El objetivo definido entonces fue generar un ámbito para asesorar y planificar políticas públicas vinculadas con derechos previsionales, sociales y de salud de las personas mayores. Registros municipales de ese mismo año dan cuenta de reuniones destinadas a trabajar en la reglamentación de la ordenanza y coordinar actividades entre las entidades participantes.

La propuesta presentada ahora pretende revisar aspectos de aquella normativa y adecuar su funcionamiento. Vázquez aclaró que la intención no es convertir al Consejo en un espacio encargado de gestionar subsidios o donaciones, sino fortalecer su carácter asesor y de acompañamiento, particularmente frente a situaciones de vulnerabilidad.

"Hay casos particulares que necesitan una mirada, un seguimiento y una respuesta", expresó.

Un canal directo y mandatos más breves

Entre las modificaciones planteadas figura la creación de un canal específico de comunicación para recibir consultas, reclamos y pedidos de ayuda, que podría instrumentarse mediante una línea telefónica o WhatsApp. La intención es centralizar situaciones que actualmente llegan por distintas vías y facilitar su seguimiento.

Otro cambio propone reducir de dos años a uno el mandato de los integrantes del Consejo. El planteo apunta a permitir una mayor renovación de representantes y favorecer la incorporación periódica de nuevas propuestas.

"Los adultos mayores no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar", afirmó Vázquez al fundamentar la necesidad de imprimir mayor dinamismo al organismo.

También se planteó revisar la frecuencia de las reuniones. En lugar de establecer necesariamente encuentros mensuales, la propuesta contempla que puedan desarrollarse de manera bimestral, buscando que cada convocatoria esté vinculada con temas, proyectos o necesidades concretas.

Salud emocional y una mirada basada en derechos

La iniciativa incorpora además el abordaje de la salud mental y emocional de los adultos mayores como una de las cuestiones que deberían ser consideradas dentro del Consejo, con el propósito de brindar acompañamiento ante situaciones que requieran atención específica.

Entre las actualizaciones sugeridas también aparece la revisión de la denominación del área municipal involucrada en la normativa, para adecuarla a la actual estructura del gobierno local y reforzar un enfoque basado en derechos antes que exclusivamente asistencial.

Vázquez insistió en que el proyecto busca recuperar la herramienta creada por la ordenanza y adaptarla mediante el consenso. "Venimos a plantear cambios, no a reemplazar lo anterior. Venimos a ponerlo en práctica", señaló.

La referente explicó que la propuesta surgió de un proceso de análisis colectivo sobre las fortalezas y dificultades de la normativa, con la intención de construir una red de contención capaz de acompañar situaciones concretas de adultos mayores.

"Tenemos que trabajar cuando estamos en la misma sintonía de ayudar al otro", sostuvo. Y agregó: "Cambiar no significa desconocer lo anterior, sino adaptarnos a los tiempos que corren".

Finalmente, Jubilados Autoconvocados pidió al Concejo Municipal que analice las modificaciones y solicitó conocer los plazos en los que podría existir una definición. "Buscamos la buena voluntad y el criterio de ustedes para que esto pueda avanzar. No venimos a imponer algo, venimos con una idea para construir juntos", concluyó Vázquez.