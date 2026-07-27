ANMAT prohibió todos los productos de la marca Clean Lab

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos domisanitarios identificados con la marca Clean Lab. La restricción comprende todos los lotes y también alcanza a las ventas por internet, y se mantendrá hasta que los artículos sean debidamente regularizados.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 4424/2026, incluida entre las disposiciones de la ANMAT publicadas este lunes 27 de julio en el Boletín Oficial de la República Argentina. El alcance comprende limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes, productos para el acabado de superficies y cualquier otro domisanitario comercializado bajo la misma marca.

El fundamento de la decisión es la falta de registros que permitan acreditar la legítima elaboración y fiscalización de los productos de acuerdo con la normativa vigente. La autoridad sanitaria no dispone de elementos que permitan verificar que los artículos fueron elaborados y controlados conforme a las exigencias sanitarias aplicables.

Una prohibición que alcanza a toda la marca

La resolución tiene un alcance general: no se circunscribe a una presentación determinada, un tipo de producto o una partida específica. Todos los lotes de los domisanitarios identificados como Clean Lab quedaron comprendidos en la prohibición, por lo que el consumidor no necesita determinar si el envase que posee pertenece a una serie particular.

La disposición impide no solamente la comercialización, sino también la elaboración, utilización, distribución y publicidad de esos artículos. La restricción incluye las plataformas de comercio electrónico, por lo que los productos tampoco pueden ser ofrecidos legalmente a través de esos canales mientras continúe vigente la medida.

Los domisanitarios abarcan diferentes productos destinados a la limpieza, higiene, desinfección, control de plagas y mantenimiento de ambientes y superficies. En el caso de Clean Lab, la decisión incluye limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para acabado de superficies, además de cualquier otro artículo de esa categoría identificado con la marca.

La ANMAT adoptó la medida preventiva debido a que los productos carecen de registros que permitan demostrar su legítima elaboración y fiscalización. La prohibición, por lo tanto, no equivale a afirmar que se haya comprobado un daño sanitario específico causado por todos esos productos, sino que responde a la imposibilidad de acreditar las condiciones exigidas para su circulación dentro del marco regulatorio.

Qué hacer si hay un producto Clean Lab en casa

Para quienes ya poseen alguno de estos artículos, la consecuencia inmediata de la disposición es que los productos alcanzados por la prohibición no deben seguir utilizándose. También corresponde evitar la compra de nuevas unidades mientras permanezca vigente la restricción, independientemente de que sean ofrecidas en comercios físicos, redes sociales o plataformas digitales.

Si el producto ya está en una vivienda, una medida prudente es mantenerlo separado de otros artículos de limpieza para evitar su utilización accidental y conservarlo en su envase original. No debe trasladarse el contenido a botellas, frascos u otros recipientes, ya que hacerlo elimina referencias de identificación y puede generar confusiones sobre el contenido.

También debe evitarse mezclarlo con otros productos de limpieza. La combinación de determinadas sustancias químicas puede provocar reacciones peligrosas, por lo que un producto alcanzado por la prohibición no debería manipularse innecesariamente ni utilizarse junto con otros compuestos.

En caso de que el envase esté abierto, debe permanecer correctamente cerrado y fuera del alcance de niños y mascotas. Si presenta pérdidas, roturas o deterioro, corresponde evitar el contacto directo y consultar con las autoridades locales sobre la forma adecuada de proceder para su disposición.

Los productos químicos no deben eliminarse indiscriminadamente por el inodoro, la pileta o los desagües, especialmente cuando se desconoce con precisión su composición o se trata de insecticidas, desinfectantes o sustancias concentradas. Tampoco corresponde reutilizar los envases para almacenar alimentos, bebidas u otros productos domésticos.

Qué pasa si el producto ya fue utilizado

La prohibición dispuesta por la ANMAT no implica que una persona que haya usado un artículo Clean Lab vaya necesariamente a presentar un problema de salud. El fundamento de la intervención oficial está relacionado con la ausencia de registros que permitan acreditar la elaboración y fiscalización conforme a la normativa, y no con la comprobación generalizada de intoxicaciones entre los consumidores.

Sin embargo, ante la aparición de síntomas luego de utilizar uno de estos productos, corresponde buscar atención sanitaria e informar qué sustancia se utilizó y cuál fue la forma de exposición. Conservar el envase y su etiqueta puede resultar útil para identificar el artículo involucrado y aportar información durante la consulta.

Quienes hayan adquirido recientemente alguno de los productos también pueden conservar el comprobante de compra y consultar al comercio donde fue adquirido sobre las alternativas disponibles. En operaciones realizadas por internet resulta conveniente mantener la factura, los datos del vendedor y la información correspondiente a la compra.

La prohibición alcanza además a la publicidad y comercialización electrónica. Por ese motivo, los productos Clean Lab no deben continuar siendo ofrecidos al público mientras rija la disposición, incluso mediante plataformas digitales.

La medida permanecerá vigente hasta que los productos sean debidamente regularizados. Mientras tanto, para quienes tengan alguno en su hogar, la conducta preventiva es evitar su utilización, mantenerlo correctamente identificado y almacenado, no mezclarlo con otras sustancias y consultar cómo realizar una disposición segura cuando corresponda.