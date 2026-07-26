Salud: Amra aceptó la paritaria y Siprus irá al paro

Los profesionales de la salud pública de Santa Fe quedaron con posiciones divididas frente a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para el segundo semestre de 2026. Mientras los afiliados de Amra resolvieron aceptar el ofrecimiento por un margen ajustado, Siprus rechazó la propuesta y definió avanzar con un paro y una movilización el jueves 30 de julio, en el marco del conflicto salarial que atraviesa a distintos sectores estatales.

La oferta contempla un incremento porcentual escalonado del 10,1% entre julio y diciembre, junto con medidas específicas para los profesionales de la salud y una actualización diferenciada para quienes trabajan bajo la modalidad de monotributo. La votación expuso criterios diferentes entre las organizaciones gremiales sobre el alcance de la recomposición.

Amra aceptó por un margen ajustado

Los afiliados de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) de Santa Fe votaron entre el jueves 23 y el viernes 24 de julio. Finalmente, el 53,4% respaldó la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, mientras que el 46,6% se pronunció en contra.

El esquema establece aumentos mensuales calculados sobre los salarios de junio. La secuencia comienza con un 2% en julio, continúa con 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y finaliza con incrementos del 1,5% tanto en noviembre como en diciembre. En conjunto, la política porcentual para el segundo semestre totaliza 10,1%.

La propuesta incorpora además modificaciones específicas para el sector sanitario. Entre ellas se encuentra una actualización vinculada al grado y un incremento del concepto correspondiente a ropa de trabajo, que quedará establecido en $62.127. El acuerdo también prevé continuar abordando distintas cuestiones laborales en comisiones técnicas.

Amra sostuvo que la combinación del esquema porcentual y las garantías previstas permitirá establecer pisos de incremento para los profesionales. Según informó el gremio, "ningún profesional de la salud va a percibir un aumento inferior a $95.000 en el mes de julio, de $115.000 en agosto y septiembre, de $145.000 en octubre y noviembre, y de $190.000 en el mes de diciembre".

De acuerdo con la información difundida durante la negociación, la garantía salarial también tendrá incidencia sobre el medio aguinaldo. La aplicación de los incrementos permitirá, según las estimaciones comunicadas por Amra, cerrar 2026 con una mejora salarial en torno al 40%, aunque el resultado final dependerá del cargo y la antigüedad de cada trabajador.

Un incremento diferencial para monotributistas

Uno de los puntos particulares de la negociación corresponde a los profesionales que prestan servicios bajo la modalidad de monotributo. Para ese segmento se acordó una actualización total del 25% hasta diciembre, con una distribución diferente de la establecida para los trabajadores comprendidos dentro de la estructura salarial provincial.

El esquema incluye un 5% retroactivo a junio y otro 5% correspondiente a julio. El porcentaje restante será aplicado mediante nuevos incrementos durante el segundo semestre. La propuesta también alcanza a residentes, además de contemplar su impacto sobre otros sectores vinculados con el sistema sanitario.

La situación de los monotributistas seguirá formando parte de la agenda entre las organizaciones gremiales y el Ejecutivo. Salud mental, adicionales, monotributistas y planteles básicos del sistema de salud serán tratados en comisiones técnicas, como parte de los temas que continuarán bajo discusión después de la definición salarial.

La resolución de Amra se produjo en un escenario más amplio de negociación con los trabajadores públicos. En la administración central, UPCN y ATE ya habían comunicado su aceptación de la propuesta para el segundo semestre, aunque el esquema incorpora mínimos garantizados propios para ese sector. El Gobierno provincial informó que UPCN aprobó el ofrecimiento con el 69% de los votos y ATE lo hizo con el 61%.

Siprus rechazó la oferta y definió medidas de fuerza

La respuesta fue diferente entre los afiliados del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus). La organización sometió el ofrecimiento a votación con tres alternativas: aceptar la propuesta, rechazarla y movilizarse sin realizar una huelga, o rechazarla y avanzar con paro y movilización junto con otros sectores.

El 76% de los votos se inclinó por rechazar la propuesta y realizar una medida de fuerza, mientras que otro 17% también se manifestó contra el ofrecimiento, aunque optó por la alternativa de movilizarse sin paro. Solo el 7% respaldó la aceptación.

Con ese resultado, la organización resolvió convocar a un paro y una movilización para el jueves 30 de julio, con la intención de confluir con otros gremios que también rechazaron la política salarial planteada por el Gobierno santafesino.

Siprus había detallado previamente cómo impactaría la propuesta en diferentes situaciones laborales. Para un cargo de 24 horas semanales, sin adicionales y con un año de antigüedad, el salario informado para julio sería de $1.706.151 y alcanzaría los $1.807.342 en diciembre en caso de aplicarse el esquema ofrecido.

En cuanto a los profesionales monotributistas, el sindicato tomó como referencia a quienes cumplen 24 horas semanales sin adicionales y perciben actualmente alrededor de $1.100.000. Para esos trabajadores, la actualización acumulada representaría unos $275.000 adicionales hacia diciembre, de acuerdo con los cálculos difundidos durante el proceso de consulta.

Dos respuestas frente a una misma negociación

La definición de los gremios sanitarios deja así dos posiciones diferentes frente a la política salarial del segundo semestre. Amra cerró su consulta con una aceptación ajustada, mientras Siprus reunió una amplia mayoría para rechazar el ofrecimiento y profundizar las medidas gremiales.

La discusión forma parte de la ronda paritaria abierta por la Provincia para el período julio-diciembre. Para la administración central, el Ejecutivo había planteado también un incremento porcentual del 10,1%, acompañado por mínimos garantizados y un mecanismo para compensar a los trabajadores que hubieran quedado por debajo de la inflación durante el primer semestre.

En el caso específico de salud, la aceptación de Amra permitirá avanzar con la implementación del acuerdo para sus representados y mantener abiertos los espacios técnicos destinados a cuestiones sectoriales. El rechazo de Siprus, en cambio, trasladará el conflicto a una nueva jornada de protesta el 30 de julio, cuando los profesionales que adhieran a la medida volverán a expresar su disconformidad con la propuesta salarial provincial.