Carlos, el cordero de Runciman que nació en La Rural

La Exposición Rural de Palermo sumó un nuevo nacimiento durante su edición 2026. Se trata de “Carlos”, un cordero de raza Dorper perteneciente a la Cabaña La Constancia, de Runciman, provincia de Santa Fe, que se convirtió en el primer ovino nacido durante la muestra y acompañará a su madre cuando llegue el momento de ingresar a la pista central.

El nacimiento ocurrió durante el fin de semana y se produjo pocos días después de la llegada de “Lionela”, la primera ternera nacida en esta edición. La exposición se desarrolla del 16 al 26 de julio en el predio ferial de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, con actividades ganaderas, comerciales y vinculadas con distintos sectores de la producción agroindustrial.

Carlos nació con un peso de 3,5 kilogramos, una condición que, según la información proporcionada por la cabaña, resultó adecuada para facilitar el parto y favorecer el posterior desarrollo del animal. Su llegada tuvo además una particularidad: ocurrió antes de lo previsto por los responsables del establecimiento santafesino.

Un parto que se adelantó en Palermo

Luis Gallo, responsable de la Cabaña La Constancia, explicó que durante la jornada comenzaron a advertir cambios en el comportamiento de la madre que anticipaban la proximidad del parto. La experiencia en el manejo de los animales permitió detectar las señales pese a que el nacimiento no estaba previsto para ese momento.

“Vimos que por la mañana no comió su ración y a la tarde tampoco. Con la experiencia que tenemos advertimos que el nacimiento estaba cerca. Aunque preferíamos que ocurriera en el campo, el parto se adelantó y, por suerte, se desarrolló con total normalidad”, relató Gallo.

La madre de Carlos se llama “La Ponderosa” y ya conoce la competencia de Palermo, debido a que participó en ediciones anteriores de la tradicional exposición. Este año está inscripta en la categoría oveja menor y, tras recuperarse favorablemente del parto, ingresará a la pista central acompañada por su cría.

La presencia del cordero junto a su madre agregará así una particularidad a la participación de La Constancia en las juras. Para la cabaña de Runciman, el nacimiento en pleno desarrollo de la exposición representa además una circunstancia poco habitual dentro de una participación que incluye distintas especies y razas.

Dorper, una raza orientada a la producción de carne

Carlos pertenece a la raza Dorper, reconocida principalmente por su aptitud carnicera. Entre sus características distintivas se encuentra su cobertura corporal, formada predominantemente por pelo y con capacidad de muda, lo que reduce la necesidad de realizar la esquila tradicional asociada con las razas destinadas a la producción lanera.

Según explicó Gallo, los animales mudan naturalmente su cobertura durante el verano y vuelven a desarrollar abrigo cuando llegan las bajas temperaturas. Entre las características productivas que destacó también aparecen la aptitud maternal y la fertilidad, con presencia frecuente de partos múltiples.

Estas condiciones forman parte del interés productivo que despierta la raza y explican su incorporación a establecimientos dedicados a la producción ovina. En el caso de La Constancia, Dorper comparte espacio con otra raza de trayectoria dentro de la cabaña, Hampshire Down.

La participación en Palermo permite mostrar ese trabajo de selección y crianza en un ámbito que reúne a productores, criadores, técnicos y empresas vinculadas con la actividad agropecuaria. La edición 2026 se extiende durante once jornadas y mantiene a la ganadería como uno de los componentes centrales de su programación.

Una cabaña con más de seis décadas de historia

La historia de la Cabaña La Constancia se remonta a 1963, cuando fue fundada por el abuelo de la familia Gallo. Desde 2001, el establecimiento quedó bajo la conducción de la segunda generación y actualmente es administrado por Luis Gallo junto a su hermano, manteniendo la continuidad de una actividad familiar desarrollada desde Runciman, en el sur santafesino.

La participación de la cabaña en la Exposición Rural 2026 no se limita a los ejemplares Dorper. El establecimiento también llegó a Palermo con ovinos Hampshire Down, además de cabras y aves de raza, ampliando su presencia dentro de los diferentes espacios destinados a la producción animal.

En esta edición hubo además un componente especial para la familia: las aves regresaron a la exposición después de cuatro años de ausencia. La Constancia volvió a competir con sus ejemplares y obtuvo distintos reconocimientos, un resultado que se sumó posteriormente al inesperado nacimiento del cordero.

“Estamos muy contentos porque volvimos a competir con las aves y conseguimos reconocimientos. Y ahora, con el nacimiento de Carlos, la alegría es doble”, expresó Gallo al referirse al balance de la participación del establecimiento santafesino.

El nacimiento terminó convirtiéndose así en uno de los acontecimientos particulares de la estadía de La Constancia en Palermo. Carlos llegó antes de lo esperado, nació sin complicaciones y, pocos días después, quedó integrado a la actividad de una cabaña con más de seis décadas de trayectoria. El primer cordero nacido en La Rural 2026 llevará además a Runciman a la pista central, cuando acompañe a “La Ponderosa” durante su presentación.