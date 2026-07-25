Santa Fe superó las 430.000 vacunas antigripales aplicadas

La provincia de Santa Fe aplicó 430.772 dosis de vacuna antigripal desde el inicio de la campaña en marzo, según los datos del Programa Ampliado de Inmunización actualizados a comienzos de julio. La estrategia sanitaria continúa en centros de salud y hospitales públicos con vacunatorio y está dirigida especialmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza.

El registro provincial representa un crecimiento respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían contabilizado 356.265 aplicaciones. La cantidad de personas vacunadas aumentó alrededor de un 21% en comparación con el ciclo anterior, con una cobertura que, de acuerdo con el Ministerio de Salud santafesino, ya supera la mitad de la población objetivo.

La campaña provincial se desarrolla en un año en el que la vacunación antigripal comenzó anticipadamente en todo el país. El Ministerio de Salud de la Nación fijó el inicio para el 11 de marzo, tres semanas antes que en 2025, debido al comportamiento epidemiológico de los virus respiratorios y a la circulación de influenza A(H3N2). La vacuna forma parte del Calendario Nacional para los grupos priorizados y tiene como objetivo disminuir complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes asociadas a la enfermedad.

Los grupos con mayor cobertura

Los datos provinciales muestran que 154.071 personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo recibieron la vacuna, constituyéndose en el grupo con mayor número de aplicaciones. Entre las condiciones que determinan la indicación se encuentran enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas, diabetes, obesidad y otras situaciones que incrementan el riesgo de desarrollar cuadros graves.

En segundo lugar se encuentran las personas de 65 años o más, con 140.935 inmunizados. También fueron vacunados 50.846 integrantes del personal de salud, mientras que 44.522 dosis fueron aplicadas a niños de entre 6 y 24 meses, otro de los grupos incorporados al Calendario Nacional por su mayor vulnerabilidad frente a las complicaciones de la influenza.

La cobertura se completa con 17.807 dosis administradas a personas gestantes o en período de puerperio y otras 22.591 correspondientes a personal esencial. La vacunación antigripal está indicada durante cualquier trimestre del embarazo y, para los niños de 6 a 24 meses que no hayan recibido previamente dos dosis, el esquema contempla dos aplicaciones separadas por al menos cuatro semanas.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, vinculó los resultados con la decisión de anticipar la preparación sanitaria para el invierno. "Ante la circulación en el hemisferio norte de la gripe A (H3N2), subclado K, y por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro adelantamos la preparación para la temporada invernal y desarrollamos una campaña de vacunación específica para los grupos de riesgo con la que alcanzamos a más del 50% de la población objetivo", remarcó.

Ciancio destacó además el despliegue territorial realizado para sostener la estrategia. "Estos resultados son posibles gracias al enorme trabajo que despliegan los equipos de salud en toda la provincia, que sostienen la vacunación en cada centro de salud, hospital y operativo territorial para acercar esta herramienta de prevención a quienes más la necesitan", agregó.

La vigilancia sobre la influenza A(H3N2)

La circulación del subclado K de influenza A(H3N2) forma parte del escenario epidemiológico seguido durante 2026. En enero, Santa Fe confirmó dos casos correspondientes a este subclado, ambos con antecedentes de viaje y sin evidencia de transmisión comunitaria en ese momento. Un informe epidemiológico provincial posterior contabilizó tres casos confirmados desde diciembre de 2025, todos con evolución favorable.

La Organización Mundial de la Salud identificó al subclado K como una variante de A(H3N2) que comenzó a aumentar rápidamente desde agosto de 2025. En ese contexto, la vacunación anual continúa siendo la principal estrategia específica para reducir el riesgo de complicaciones graves por influenza entre las poblaciones priorizadas.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, señaló que luego del receso invernal se observa una tendencia descendente en la circulación de influenza A, subclado K, aunque remarcó la necesidad de mantener la inmunización para disminuir los cuadros que puedan derivar en internaciones.

La población objetivo comprende a niños de 6 a 24 meses, personas embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. También se incluye al personal de salud y al personal estratégico, de acuerdo con los lineamientos nacionales de vacunación.

Aumento del virus sincicial respiratorio

El seguimiento sanitario también comprende otros virus respiratorios que circulan durante la temporada invernal. Chumpitaz informó que en las últimas semanas se registró un incremento de la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), aunque indicó que su comportamiento se mantenía estable, al igual que el de Covid-19.

"Desde hace algunas semanas observamos un aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), pero se mantiene estable, al igual que Covid-19. En ambos casos también contamos con vacunas para prevenir las complicaciones que pueden requerir internación, que en el caso del VSR se aplica a embarazadas en el último trimestre del embarazo para proteger al recién nacido", explicó la funcionaria.

La estrategia nacional contra el VSR está destinada a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación. La inmunización materna busca transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta, proporcionando protección durante los primeros meses de vida, cuando el virus puede provocar bronquiolitis y neumonía, especialmente en lactantes pequeños.

Cuidados para reducir los contagios

El Ministerio de Salud provincial reiteró que la vacunación debe complementarse con medidas cotidianas para disminuir la transmisión de enfermedades respiratorias. Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser y evitar compartir objetos de uso personal.

Ante fiebre alta, tos o dolores musculares, la recomendación es permanecer en el hogar y evitar el contacto con otras personas hasta al menos 24 horas después de que desaparezca la fiebre. Durante los primeros cinco días desde el comienzo de los síntomas también se aconseja extremar los cuidados y evitar especialmente el contacto con personas inmunocomprometidas o que presenten factores de riesgo.

Cuando una persona sin factores de riesgo presenta una evolución favorable, la cartera sanitaria indicó que no resulta necesaria una consulta médica. En cambio, la persistencia de fiebre durante más de 72 horas, la obnubilación o la falta de aire son señales de alarma que requieren evaluación en una guardia, independientemente de la existencia previa de factores de riesgo.