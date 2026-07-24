ANSES: De cuánto será la AUH en agosto 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo incremento en agosto de 2026. El beneficio aumentará 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones sociales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El ajuste se aplicará sobre la AUH, las jubilaciones, las pensiones, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares. Como la actualización toma como referencia la inflación de junio, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los nuevos valores comenzarán a regir durante agosto. ¿Cuánto cobrará la AUH en agosto? La AUH pasará de $148.049 a $150.847,13 por hijo durante agosto de 2026. Esto representa una diferencia de algo más de $2.798 respecto del monto vigente en julio. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto ascenderá a $491.172,97, frente a los $482.062 que se abonaron durante julio. Esta prestación está destinada a niños, niñas y personas con discapacidad debidamente acreditada ante ANSES y no tiene límite de edad. Como ocurre habitualmente, ANSES continuará abonando las prestaciones de acuerdo con el cronograma organizado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), calendario que el organismo publica antes del inicio de cada mes.

Cómo funciona la actualización mensual

La movilidad previsional vigente ajusta las prestaciones todos los meses según la inflación. El mecanismo, establecido por el Decreto 274/2024, utiliza la variación del IPC informada por el INDEC con un desfase temporal, ya que el índice correspondiente al mes inmediatamente anterior aún no se encuentra disponible al momento de efectuar las liquidaciones. Por ese motivo, el aumento aplicado en agosto se calcula sobre la inflación registrada durante junio, que fue del 1,89%. Ese mismo porcentaje se traslada automáticamente a todas las prestaciones alcanzadas por el régimen de movilidad.

Qué otras prestaciones aumentarán

Además de la AUH, las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones también subirán 1,89% durante agosto. La Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos pasará de $74.033 a $75.432,22, mientras que la jubilación mínima se elevará de $411.989,33 a $419.775,92. A ese haber se sumará el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional, por lo que quienes perciban la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $489.775,92. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará hasta $335.821,74 y, con el bono extraordinario, alcanzará un ingreso de $405.821,74. En tanto, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez pasarán a $293.842,15 y llegarán a $363.842,15 al incorporarse el refuerzo extraordinario. El bono extraordinario de $70.000 se aplica únicamente a prestaciones previsionales y no alcanza a las asignaciones familiares ni a la Asignación Universal por Hijo. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta completar el ingreso previsto por el esquema vigente.

Quiénes pueden cobrar la AUH

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años cuyos responsables se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal, sean trabajadores de casas particulares o estén inscriptos en el Monotributo Social, siempre que cumplan los requisitos establecidos por ANSES. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad. Para mantener el derecho a la prestación, los titulares deben acreditar la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación mediante la presentación de la Libreta AUH. Además, ANSES retiene mensualmente un porcentaje de la asignación, que se liquida una vez presentada y aprobada esa documentación.