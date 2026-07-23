Amenábar: Prisión preventiva por amenazar a su expareja y agredir a su exsuegro

Un hombre de 34 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por hechos ocurridos el sábado pasado en la localidad de Amenábar, departamento General López. La medida fue ordenada por la jueza Lorena Garini, en una audiencia realizada en los tribunales de Rufino, a pedido del fiscal Mauro Menéndez.

El imputado, identificado por sus iniciales LEPH, es investigado por presuntamente haber amenazado a su expareja, ingresar sin autorización a la vivienda donde ella reside y agredir al padre de la mujer.

La investigación

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Fiscalía atribuyó al hombre una serie de hechos ocurridos el sábado pasado en el domicilio de su expareja.

Según explicó el fiscal Mauro Menéndez, el imputado habría amenazado de muerte a la mujer para obligarla a retomar la relación. En ese contexto, hizo referencia a una cuchilla que ambos sabían que se encontraba en un lugar específico de la vivienda, con el objetivo de reforzar la intimidación.

Siempre de acuerdo con la investigación, minutos después regresó al domicilio e ingresó pese a que tanto la víctima como otros integrantes de su familia le manifestaron expresamente que no querían que entrara. Además, pesaba sobre el investigado una medida judicial que le prohibía permanecer en ese lugar.

La Fiscalía también sostuvo que el hombre tomó un hacha y utilizó el mango para golpear en la espalda al padre de su expareja, quien sufrió lesiones.

La audiencia

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por el fiscal Mauro Menéndez durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino.

Al fundamentar el resultado de la audiencia, el funcionario del MPA señaló: "El juez hizo lugar a nuestro requerimiento a pesar de que la Defensa se opuso."

Tras analizar los planteos de las partes, la jueza Lorena Garini dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras continúa la investigación penal.

Delitos imputados

En esta etapa del proceso, LEPH es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, violación de domicilio y desobediencia de un mandato judicial.

La causa continúa en etapa investigativa bajo la conducción del fiscal Mauro Menéndez, quien deberá reunir los elementos de prueba para el avance del proceso penal conforme a lo establecido por la legislación vigente.