Villa Cañás: comenzó un curso gratuito de peinados para vecinas

Más de 40 vecinas de Villa Cañás comenzaron a participar del curso gratuito “Peinados y algo más”, una propuesta impulsada por la Municipalidad con el objetivo de brindar herramientas prácticas que favorezcan la capacitación en un oficio, la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos vinculados al rubro de la estética personal.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Producción y Empleo junto con la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad, y se desarrolla en las instalaciones del Centro Cultural de la ciudad.

Formación con orientación al trabajo

Durante el curso, las participantes incorporan conocimientos sobre distintas técnicas de peinados bajo la coordinación de la peluquera Luciana Olivera. La capacitación apunta a fortalecer habilidades con una salida laboral concreta, permitiendo que quienes asisten puedan ampliar sus posibilidades de empleo o iniciar un emprendimiento independiente.

La modalidad de trabajo es eminentemente práctica y busca que las alumnas desarrollen destrezas aplicables tanto en el ámbito profesional como en actividades de autoempleo. La propuesta forma parte de las acciones municipales destinadas a promover la formación en oficios y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Más de 40 participantes

Más de 40 vecinas comenzaron la capacitación gratuita en esta primera edición del curso, reflejando el interés de la comunidad por este tipo de propuestas de formación.

En el acto de apertura estuvieron presentes el intendente Norberto Tito Gizzi; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; el secretario de Economía, Oscar Caffa; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes acompañaron el inicio de las actividades junto a las asistentes y a la capacitadora.

Capacitación como política local

El municipio viene impulsando distintas propuestas de capacitación destinadas a fortalecer las posibilidades de inserción laboral de vecinos y vecinas mediante la enseñanza de oficios. En ese marco, durante los últimos años también se desarrollaron cursos vinculados con la estética y otras actividades productivas, algunos de ellos en articulación con programas provinciales.

Estas iniciativas se complementan con otras acciones de formación que la Municipalidad lleva adelante desde diferentes áreas de gobierno, incluyendo talleres culturales y capacitaciones laborales, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje para personas de distintas edades y perfiles.

En el caso de “Peinados y algo más”, el trabajo conjunto entre la Dirección de Producción y Empleo y el Área de Igualdad, Género y Diversidad busca ofrecer un espacio accesible donde las participantes puedan adquirir conocimientos técnicos que, además de representar una herramienta de desarrollo personal, puedan convertirse en una alternativa de generación de ingresos.

La formación en oficios constituye una de las estrategias más utilizadas por los gobiernos locales para acompañar procesos de empleo y autoempleo, especialmente en actividades de servicios que requieren una inversión inicial relativamente baja y que permiten comenzar una actividad de manera independiente una vez adquiridas las competencias básicas.

Con este nuevo curso, Villa Cañás amplía la oferta de capacitaciones gratuitas destinadas a la comunidad y refuerza una línea de trabajo orientada a promover la formación práctica como herramienta para mejorar las oportunidades laborales de los vecinos.