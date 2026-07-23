Santa Isabel debatirá el impacto del proyecto de Ley de Tierras

El Gobierno de Santa Isabel convocó a vecinos, instituciones y representantes de distintos sectores productivos a una asamblea multisectorial para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que actualmente se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional.

La reunión se realizará el martes 28 de julio, a las 19, en el Complejo Cultural Centenario, con el objetivo de informar a la comunidad y promover un intercambio sobre las posibles consecuencias que la iniciativa podría tener para las localidades del interior.

Un encuentro abierto para toda la comunidad

La convocatoria fue impulsada por la gestión del presidente comunal Pablo Giorgis y está dirigida tanto a los habitantes de Santa Isabel como a vecinos de la región. La actividad será abierta a toda la comunidad, con la intención de que distintos sectores puedan conocer el contenido del proyecto legislativo y expresar sus opiniones sobre una temática que involucra al desarrollo rural.

Desde el Ejecutivo local explicaron que el propósito del encuentro es "interiorizar a la población sobre la temática y aunar criterios de análisis frente a una cuestión que atraviesa a los pueblos del interior".

Debate sobre una iniciativa que se analiza en el Congreso

El proyecto de reforma que actualmente discute el Congreso Nacional propone modificaciones al régimen vigente de tierras rurales y forma parte de un paquete legislativo que ha generado posiciones contrapuestas entre distintos sectores políticos, productivos y sociales. Entre los puntos que se encuentran bajo análisis aparecen cambios vinculados a las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, junto con otras modificaciones relacionadas con el régimen de propiedad privada y expropiaciones.

En ese contexto, la convocatoria busca analizar las posibles implicancias para las comunidades rurales, especialmente en aquellas localidades cuya economía depende de la producción agropecuaria y de las actividades asociadas.

Según informó el Gobierno de Santa Isabel, la normativa en discusión podría modificar el régimen actual de acceso a la tierra y generar efectos sobre la producción, el empleo rural, el transporte y el comercio local.

Participarán entidades productivas y representantes políticos

Para enriquecer el intercambio, fueron convocadas entidades vinculadas con la actividad agropecuaria y otros sectores de la economía regional. La asamblea reunirá a entidades ruralistas, cooperativas, trabajadores de la tierra y representantes del transporte, quienes podrán exponer sus puntos de vista sobre el proyecto.

Asimismo, el Gobierno local informó que cursó invitaciones a legisladores nacionales pertenecientes a los bloques de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ) y el PRO. En caso de asistir, los representantes parlamentarios podrán brindar detalles sobre el tratamiento legislativo y expresar la posición de cada espacio político respecto de la iniciativa.

Un tema con impacto en el interior productivo

La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras ha despertado interés en numerosas provincias debido a su posible incidencia sobre el desarrollo agropecuario y la administración de recursos estratégicos. El debate legislativo enfrenta posturas que sostienen la necesidad de flexibilizar determinadas restricciones para favorecer inversiones con otras que plantean preservar mecanismos de control sobre la propiedad rural y la planificación territorial.

En ese escenario, Santa Isabel propone generar un espacio de participación ciudadana para que productores, trabajadores, comerciantes e instituciones puedan acceder a información y compartir sus inquietudes antes de que avance la definición parlamentaria.

La localidad, ubicada en una de las principales zonas productivas del sur santafesino, mantiene una fuerte vinculación con la actividad agropecuaria y los servicios asociados, por lo que cualquier modificación en el marco normativo sobre la propiedad de la tierra es seguida con especial atención por los distintos actores económicos de la región.

La convocatoria del próximo martes apunta precisamente a abrir ese debate en el ámbito local, promoviendo la participación de la comunidad y el intercambio entre representantes institucionales, sectores productivos y dirigentes políticos sobre un proyecto que continúa su tratamiento en el Congreso Nacional.