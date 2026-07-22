Venado Tuerto: Corte de luz programado por poda en media tensión

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) realizará un corte programado del servicio eléctrico este jueves 23 de julio, con el objetivo de ejecutar tareas de despeje de ramas sobre la Red Urbana de Media Tensión. La interrupción afectará a un sector de la ciudad entre las 14:30 y las 18:30 y forma parte de las acciones de mantenimiento preventivo destinadas a preservar la confiabilidad del sistema de distribución.

Trabajos preventivos para resguardar la red

La cooperativa informó que las tareas de poda preventiva buscan evitar interferencias de la vegetación con las líneas de media tensión, una labor que forma parte del mantenimiento habitual de la infraestructura eléctrica. Este tipo de intervenciones reduce el riesgo de interrupciones del servicio provocadas por el contacto de ramas con los conductores, especialmente durante episodios de viento o tormentas.

El corte de energía fue programado entre las 14:30 y las 18:30. No obstante, desde la entidad aclararon que, si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el suministro será restablecido de inmediato, sin necesidad de esperar el horario establecido inicialmente.

Sector alcanzado por la interrupción

La interrupción del servicio comprenderá el sector delimitado por Roca, Sarmiento, Lisandro de la Torre, Ayacucho, Lascala y Manuel Borgarino, donde trabajarán las cuadrillas encargadas del despeje de ramas sobre la red eléctrica.

Desde la cooperativa solicitaron la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de las tareas. En ese sentido, pidieron retirar los vehículos estacionados dentro del área de trabajo identificada por la institución, de modo de permitir el acceso de los equipos y agilizar la intervención.

Las tareas dependen del estado del tiempo

La CEVT también informó que los trabajos quedarán suspendidos en caso de lluvia, ya que las condiciones climáticas forman parte de los criterios de seguridad para este tipo de operaciones sobre instalaciones eléctricas. De producirse precipitaciones, la intervención será reprogramada para una nueva fecha que será comunicada oportunamente.

El mantenimiento preventivo de la red de distribución constituye una de las tareas periódicas que realizan las empresas y cooperativas eléctricas para preservar el funcionamiento del servicio y disminuir la probabilidad de fallas ocasionadas por factores externos, entre ellos el crecimiento de la vegetación cercana a las líneas.

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto recordó además que mantiene disponibles sus canales habituales de atención e información para los asociados, donde publica novedades relacionadas con cortes programados, trabajos de mantenimiento y otros servicios vinculados a la prestación eléctrica.