Venado Tuerto refuerza el arreglo de calles con nueva inversión

El Gobierno de Venado Tuerto puso en marcha una nueva etapa de su plan integral de mantenimiento vial con la incorporación de 3 mil toneladas de piedra granítica triturada destinadas a mejorar las calles de calzada natural. La inversión busca fortalecer la transitabilidad, prolongar la vida útil de las arterias y mejorar el drenaje del agua de lluvia en distintos sectores de la ciudad.

La compra del material se concretó luego del correspondiente proceso licitatorio y permitirá ampliar la capacidad operativa de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas para sostener las tareas de reconstrucción, nivelación y mejorado superficial en barrios que aún no cuentan con pavimento definitivo. La provisión de piedra triturada formó parte de la Licitación Pública Nº 016/26, cuyo presupuesto oficial fue fijado en 153 millones de pesos.

Una inversión para mejorar la infraestructura vial

La Municipalidad destinará alrededor de 125 millones de pesos para incorporar 3 mil toneladas de piedra granítica triturada 0-30, material que será incorporado al stock operativo utilizado por los equipos municipales en los trabajos de mantenimiento de la red vial urbana.

El objetivo principal es intervenir sobre calles de tierra que presentan desgaste producto del tránsito cotidiano y de las condiciones climáticas, mediante tareas de reconstrucción de la calzada y mejorado superficial que permitan recuperar condiciones adecuadas de circulación.

La utilización de piedra granítica triturada también contribuye a consolidar la superficie de rodamiento y a reducir el deterioro que generan las lluvias intensas sobre los caminos de calzada natural, una problemática habitual en ciudades que mantienen una importante extensión de calles sin pavimentar.

Un programa sostenido de mantenimiento

La compra del material se integra a una política municipal que mantiene de forma permanente el arreglo de calles no pavimentadas.

Los antecedentes del municipio muestran que en distintas oportunidades se realizaron licitaciones destinadas a incorporar volúmenes similares de piedra triturada para sostener el plan de mantenimiento urbano. Esa continuidad permite disponer de insumos para responder a la demanda constante de mejoramiento que presentan numerosos barrios.

En esta oportunidad, la licitación estableció un presupuesto oficial de 153 millones de pesos para la provisión del material, mientras que la inversión finalmente informada por el Ejecutivo ronda los 125 millones de pesos. La convocatoria pública fue difundida oficialmente por la Municipalidad de Venado Tuerto durante el proceso de adquisición.

Intervenciones en distintos sectores de la ciudad

Los equipos municipales ya continúan ejecutando trabajos de mejorado y perfilado en diversos barrios mientras se incorpora el nuevo material.

De acuerdo con la información oficial, durante los primeros días de la semana se realizaron tareas de colocación de piedra en calles de los barrios San Vicente e Iturbide. Paralelamente, cuadrillas del área de Arreglo de Calles llevaron adelante trabajos de perfilado en Ciudad Nueva, Güemes y Cayetano Silva.

Estas intervenciones forman parte del esquema habitual de mantenimiento que desarrolla la Municipalidad para conservar la circulación en calles que todavía no cuentan con pavimento definitivo y que requieren intervenciones periódicas para mantener condiciones adecuadas de transitabilidad.

El drenaje, un aspecto clave del trabajo

Uno de los objetivos técnicos centrales consiste en conformar correctamente la pendiente de la calzada para facilitar el escurrimiento del agua.

Durante las tareas de reconstrucción se procura otorgar a la calle el denominado "gálibo", es decir, la inclinación transversal necesaria para que el agua de lluvia escurra hacia las cunetas y no permanezca sobre la superficie de rodamiento.

Esta característica resulta determinante para disminuir la aparición de huellas profundas, anegamientos y deformaciones que aceleran el deterioro de las calles de tierra, especialmente durante los períodos con mayores precipitaciones.

La piedra triturada aporta además mayor estabilidad a la superficie, mejora la resistencia frente al tránsito y ayuda a conservar durante más tiempo las condiciones logradas luego de cada intervención.

Una demanda permanente para una extensa red vial

El mantenimiento de las calles con calzada natural constituye una tarea permanente debido a la magnitud de la red vial urbana que aún no posee pavimento.

Las características de este tipo de infraestructura obligan a realizar trabajos periódicos de perfilado, reconstrucción y aporte de material para sostener condiciones seguras de circulación tanto para vecinos como para el transporte público, los servicios y la logística urbana.

La incorporación de las nuevas 3 mil toneladas permitirá dar continuidad al plan integral de arreglo de calles durante los próximos meses, priorizando aquellos sectores donde el desgaste del suelo presenta mayores dificultades para la circulación cotidiana.

Con esta adquisición, el Gobierno de Venado Tuerto busca fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas para continuar desarrollando una política sostenida de mantenimiento urbano que permita conservar en mejores condiciones las calles de calzada natural mientras avanzan otras obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.