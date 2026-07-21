Hughes continúa el plan de pavimentación en sus barrios

La Comuna de Hughes finalizó la etapa de pavimentación prevista en barrio Primavera y puso en marcha un nuevo frente de obra en barrio Radical, con el objetivo de mejorar la circulación, fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la localidad mediante intervenciones que buscan facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas.

Una nueva etapa del plan de infraestructura urbana

La Comuna de Hughes informó que concluyó los trabajos de pavimentación programados para barrio Primavera y confirmó que las tareas ya se desarrollan en barrio Radical, dando continuidad a un esquema de obras orientado a mejorar la red vial urbana y la conectividad entre distintos sectores de la localidad.

La finalización de una etapa y el inicio inmediato de otra reflejan la continuidad del plan de infraestructura comunal, que mantiene activos distintos frentes de trabajo dentro del ejido urbano. Tras completar las intervenciones previstas en barrio Primavera, la cuadrilla municipal trasladó las máquinas y el personal hacia el nuevo sector donde continuará la ejecución de pavimento.

Desde la administración comunal señalaron que estas obras buscan facilitar el tránsito diario de vecinos y visitantes, mejorar las condiciones de circulación y favorecer el acceso a los distintos barrios de Hughes. Además, remarcaron que la pavimentación constituye una herramienta para fortalecer la infraestructura urbana y responder a las necesidades que acompañan el crecimiento de la población.

Mejor circulación y accesibilidad

El pavimento representa una de las obras de infraestructura con mayor impacto en la vida cotidiana de las comunidades, ya que mejora la transitabilidad durante todo el año y reduce las dificultades que generan las calles de tierra ante precipitaciones o condiciones climáticas adversas.

En ese sentido, desde la Comuna destacaron que las nuevas cuadras pavimentadas permitirán optimizar la conexión entre distintos sectores del distrito, facilitando tanto la circulación vehicular como el desplazamiento de peatones y el acceso a las viviendas.

Las autoridades locales sostuvieron que la continuidad de las intervenciones forma parte de una planificación destinada a extender progresivamente las mejoras hacia otros barrios de la localidad, priorizando la infraestructura urbana como un componente del desarrollo comunitario.

Obras que acompañan el crecimiento de Hughes

Hughes es una localidad del departamento General López que, de acuerdo con la información institucional difundida por la propia Comuna, cuenta con alrededor de 5.000 habitantes y mantiene distintos programas de infraestructura y modernización de servicios públicos. Entre ellos se encuentran trabajos de pavimentación, mejoras edilicias, transparencia administrativa y digitalización de trámites.

En mayo de este año la administración comunal había informado la finalización de la primera etapa de pavimentación sobre calle Laprida, otra intervención que forma parte del proceso de mejoramiento de la infraestructura vial local. La continuidad de los trabajos en barrio Primavera y ahora en barrio Radical se inscribe dentro de esa política de inversión en obras urbanas.

La estrategia apunta a consolidar una red de calles con mejores condiciones de circulación, favoreciendo tanto la conectividad interna como el acceso a los distintos sectores de la localidad.

Sin precisiones sobre plazos ni cantidad de cuadras

Hasta el momento, la Comuna no difundió información sobre la cantidad de cuadras que serán intervenidas en barrio Radical, los plazos previstos para la ejecución de esta nueva etapa ni el monto de inversión destinado a la obra.

No obstante, las autoridades señalaron que la planificación contempla la continuidad de las mejoras urbanas y la extensión progresiva de los trabajos hacia otros sectores de Hughes, con el propósito de acompañar el crecimiento de la localidad y contribuir a una mejor calidad de vida para sus habitantes.

La pavimentación constituye una de las intervenciones de mayor impacto sobre la infraestructura urbana, ya que mejora la accesibilidad, facilita la circulación cotidiana y favorece la integración entre los distintos barrios.