Santa Fe firmó el traspaso de la A012 y este jueves inicia obras

La Provincia de Santa Fe formalizó este miércoles el convenio con el Gobierno nacional para asumir durante los próximos 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la ruta nacional A012, un corredor estratégico para la producción y la logística del Gran Rosario. Tras la firma realizada en la Casa Rosada, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que las obras comenzarán este jueves 23 de julio a las 9, con los primeros trabajos en la intersección de la A012 y la ruta nacional 34.

La rúbrica del acuerdo pone fin a un proceso iniciado por la Provincia a comienzos de 2024, cuando comenzó a reclamar la posibilidad de intervenir una traza cuyo deterioro generaba reiterados cuestionamientos de municipios, transportistas y sectores productivos. En abril de este año, el Gobierno santafesino había aclarado que el Decreto Nacional Nº 253/2026 no habilitaba por sí solo el inicio de obras y que era indispensable la firma de un convenio específico, paso que finalmente se concretó este miércoles.

Un convenio por 20 años para recuperar un corredor estratégico

El acto se desarrolló en el Salón de los Acuerdos de la Casa Rosada con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; la diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante, entre otras autoridades.

Con este convenio, Santa Fe asumirá durante dos décadas la gestión operativa de la A012, incluyendo tareas de administración, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de nuevas obras. Según informó la Provincia, se trata de un esquema inédito en el país, ya que por primera vez el Gobierno nacional delega en una provincia la gestión integral de una ruta nacional mediante un acuerdo de estas características.

Tras la firma, Pullaro destacó la importancia de la decisión para el desarrollo productivo provincial y confirmó el comienzo inmediato de los trabajos. “Mañana, a las 9 de la mañana, comienzan las obras de reparación”, afirmó el gobernador, al remarcar que la recuperación del corredor permitirá mejorar la competitividad y reducir los costos logísticos de uno de los principales accesos al complejo portuario del Gran Rosario.

Las primeras intervenciones comenzarán en el cruce con la ruta 34

La etapa inicial será ejecutada por la empresa Pose, adjudicataria de la licitación provincial. La inversión inicial alcanza los 5.000 millones de pesos y contempla la reparación del pavimento de hormigón, trabajos de bacheo, sellado de fisuras y reposición de luminarias, con un plazo estimado de ejecución de entre seis y siete meses.

Según explicó Enrico, los trabajos arrancarán con dos frentes de obra simultáneos, priorizando los sectores de mayor deterioro. El primer punto de intervención será el cruce entre la A012 y la ruta nacional 34, donde confluyen diariamente miles de vehículos de carga, mientras que en paralelo se desarrollarán tareas itinerantes sobre otros tramos críticos del corredor.

El ministro recordó que la Provincia tenía preparada la contratación desde hacía varios meses, pero aguardaba la autorización formal para poder intervenir una ruta que permanecía bajo jurisdicción nacional. También aclaró que, por el momento no está previsto implementar un sistema de peaje, aunque la normativa nacional contempla la posibilidad de futuras concesiones si se cumplen los procedimientos administrativos correspondientes.

Qué implica realmente el traspaso

Aunque habitualmente se habla de un «traspaso» de la A012, el convenio no modifica la titularidad del corredor. La ruta continúa siendo de jurisdicción nacional, mientras que la Provincia asume únicamente la administración operativa durante el plazo acordado.

Ese alcance ya había sido precisado por el propio Gobierno santafesino cuando analizó el Decreto Nacional Nº 253/2026. La norma habilita mecanismos para delegar funciones de administración y mantenimiento, pero no transfiere el dominio público de las rutas nacionales ni la jurisdicción federal sobre ellas. En consecuencia, cualquier futura concesión con cobro de peaje requerirá nuevas instancias técnicas y administrativas previstas en la legislación vigente.

Una ruta clave para la logística agroexportadora

La A012 posee aproximadamente 67 kilómetros de extensión y constituye el segundo anillo de circunvalación del Gran Rosario. Su recorrido conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de diversas rutas provinciales, permitiendo que gran parte del transporte pesado llegue al complejo portuario sin atravesar los sectores urbanos más congestionados.

Su relevancia excede la circulación diaria. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario volvió a consolidarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Esa magnitud convierte a la infraestructura vial de acceso a los puertos en un factor determinante para reducir tiempos de viaje, costos de transporte y riesgos de siniestros.

El deterioro progresivo de la A012 había motivado reiterados reclamos de gobiernos locales, entidades empresarias y sectores vinculados al transporte, que advertían sobre baches, deformaciones de la calzada, banquinas deterioradas y deficiencias en la iluminación. La Provincia había iniciado formalmente las gestiones para asumir su administración desde los primeros meses de 2024, aunque recién ahora obtuvo la autorización definitiva para intervenir el corredor.

Nuevas obras proyectadas

Además de la reparación integral del corredor, el Gobierno provincial anticipó otras intervenciones vinculadas a la A012. Entre ellas figura la construcción de una rotonda en la intersección con la ruta provincial 25, asociada a la segunda etapa del Camino de la Cremería, y la actualización del proyecto para ejecutar otra rotonda en el cruce con la ruta nacional 9 vieja, con el objetivo de avanzar posteriormente hacia su licitación.

La firma del convenio abre ahora una etapa de seguimiento sobre la ejecución efectiva de los trabajos. El inicio anunciado para este jueves marcará el primer paso de una intervención que buscará recuperar una de las rutas más importantes para la producción santafesina y sostener, mediante un esquema permanente de mantenimiento, las condiciones de transitabilidad de un corredor esencial para la seguridad vial y la actividad exportadora.