Venado Tuerto avanza con la compra de un minibús adaptado

El Gobierno de Venado Tuerto avanzó con un nuevo paso administrativo para incorporar un minibús destinado al traslado de personas con discapacidad. La apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 017/2026 dejó como resultado la presentación de una única oferta, que ahora será evaluada por el Municipio antes de definir la adjudicación. La adquisición forma parte de una política orientada a fortalecer el servicio que brinda la Junta Municipal de Discapacidad y ampliar la capacidad de respuesta para vecinos que requieren transporte adaptado.

Un único oferente en la licitación

El acto de apertura de sobres se realizó este martes en la Sala Garnier del Palacio Municipal, con la participación de la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide; el subsecretario de Desarrollo Económico, Bernardo De Diego; y la subdirectora de Logística y Suministro, Noelia Benítez.

Durante la licitación se presentó una sola oferta por 105 millones de pesos, correspondiente a la firma BETA SA, que cotizó un vehículo Iveco Daily 30-160 Furgón, modelo 2026, carrozado como minibús adaptado para el traslado de personas con discapacidad. El monto incluye IVA y supera el presupuesto oficial fijado por el Municipio, que asciende a 95 millones de pesos.

Con la apertura de sobres concluida, el proceso continuará con la evaluación técnica y económica de la propuesta presentada, conforme a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio, antes de que el Ejecutivo municipal adopte una decisión sobre la adjudicación.

Un refuerzo para el sistema de traslado

La incorporación de esta unidad responde a un compromiso anunciado por el intendente Leonel Chiarella durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, dentro de una serie de medidas orientadas a fortalecer las políticas locales de inclusión y accesibilidad.

Cuando la compra se concrete, será el segundo minibús adaptado incorporado durante la actual gestión municipal, ampliando la capacidad operativa del servicio que presta la Junta Municipal de Discapacidad para el traslado de personas con movilidad reducida.

La nueva unidad permitirá mejorar la disponibilidad del servicio tanto para traslados programados como para actividades vinculadas con la educación, la salud, el deporte, la recreación y la participación cultural de quienes requieren un vehículo especialmente acondicionado.

Un vehículo diseñado para garantizar accesibilidad

Según las especificaciones previstas en la licitación, el minibús contará con equipamiento especialmente adaptado para personas con movilidad reducida. Entre sus características se incluyen seis butacas reclinables con cinturones de seguridad homologados, dos sistemas de sujeción para sillas de ruedas con sus respectivos cinturones, puerta lateral corrediza y una rampa electromecánica que facilitará el ascenso y descenso de los pasajeros.

Este tipo de equipamiento busca brindar condiciones de seguridad y comodidad durante los traslados, además de ampliar las posibilidades de participación de personas con discapacidad en distintas actividades desarrolladas dentro y fuera de la ciudad.

Una política vinculada al acceso a derechos

La adquisición del nuevo vehículo se integra a otras acciones impulsadas por el Gobierno de Venado Tuerto en materia de discapacidad. Durante este año, la Junta Municipal de Discapacidad comenzó a funcionar en el Centro de Salud del barrio Victoria, donde un equipo interdisciplinario brinda asesoramiento y acompañamiento a quienes necesitan gestionar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ese espacio centraliza trámites y orientación para vecinos y sus familias, facilitando el acceso a prestaciones y derechos previstos por la normativa vigente. En ese contexto, el fortalecimiento del servicio de transporte constituye un complemento para mejorar la movilidad de personas que requieren vehículos adaptados para concurrir a establecimientos educativos, centros de salud, actividades deportivas o espacios recreativos.

La incorporación de una segunda unidad también permitirá distribuir con mayor eficiencia la demanda de traslados y ofrecer una respuesta más amplia frente a las necesidades que diariamente canaliza la Junta Municipal de Discapacidad.

Continúa el proceso administrativo

La existencia de un único oferente no implica automáticamente la adjudicación de la compra. Como ocurre en este tipo de procedimientos, la propuesta será sometida a evaluación técnica, administrativa y económica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego y determinar la conveniencia de la oferta presentada.

En caso de completarse ese proceso favorablemente, el Municipio avanzará con la adquisición del vehículo, que pasará a reforzar el sistema de traslado para personas con discapacidad y ampliará la infraestructura destinada a sostener políticas públicas de inclusión y accesibilidad en la ciudad.