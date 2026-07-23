Villa Cañás inició un curso gratuito de electricidad domiciliaria

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una nueva edición del curso gratuito de Auxiliar en Electricidad Domiciliaria, una propuesta de formación laboral que reúne a alrededor de 60 vecinos y que busca brindar conocimientos teóricos y prácticos para facilitar la inserción en el mundo del trabajo. La capacitación se desarrolla en articulación con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa Impulsa.

El inicio de las clases contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, acompañado por el secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes participaron de la apertura de esta instancia de formación destinada a fortalecer las capacidades laborales de los participantes.

Una capacitación orientada al empleo

Alrededor de 60 vecinos comenzaron a capacitarse en un oficio con salida laboral, incorporando herramientas vinculadas a las instalaciones eléctricas domiciliarias. Durante el cursado recibirán contenidos teóricos y realizarán prácticas que les permitirán conocer los principios básicos del trabajo en instalaciones eléctricas, siempre en el marco de una formación inicial.

El curso está a cargo del profesor Ariel Grillo y, una vez finalizado, quienes cumplan con los requisitos establecidos recibirán un certificado oficial emitido por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

Trabajo conjunto con la Provincia

La iniciativa forma parte de las acciones que el municipio desarrolla junto al Gobierno santafesino para ampliar las oportunidades de capacitación en distintos oficios. El programa Impulsa articula políticas de formación profesional orientadas a responder a las necesidades de las economías regionales y promover mejores condiciones de empleabilidad mediante cursos gratuitos distribuidos en distintas localidades de la provincia.

Dentro de su oferta formativa, Impulsa incluye trayectos vinculados a la construcción y los servicios, entre ellos cursos de auxiliar en electricidad domiciliaria e instalaciones eléctricas, con modalidades presenciales y contenidos adaptados a las demandas productivas de cada región.

Formación con certificación oficial

La capacitación otorgará una certificación oficial provincial, un aspecto que permite acreditar formalmente los conocimientos adquiridos durante el trayecto formativo y fortalecer el perfil laboral de quienes participan.

De acuerdo con la información difundida por el programa Impulsa, este tipo de propuestas contempla contenidos relacionados con fundamentos de electricidad, instalaciones domiciliarias, utilización de herramientas específicas, interpretación de normas de seguridad y prácticas supervisadas acordes al nivel inicial de formación.

El mensaje del intendente

Durante el comienzo del curso, el intendente Norberto Gizzi destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas de capacitación para la comunidad.

"Desde el Municipio seguimos impulsando este tipo de propuestas de formación, que brindan herramientas concretas para el crecimiento personal y laboral de los vecinos, fortaleciendo el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para ampliar las oportunidades de capacitación en la ciudad", expresó el mandatario local.

La propuesta se suma a otras acciones de formación laboral promovidas en distintos puntos de Santa Fe mediante el programa Impulsa, una política pública que integra el trabajo de diferentes áreas del Gobierno provincial para acercar oportunidades de capacitación gratuitas vinculadas con los principales sectores productivos. El objetivo es facilitar el acceso a nuevos conocimientos, favorecer la incorporación de habilidades específicas y ampliar las posibilidades de inserción laboral de quienes buscan capacitarse en oficios con demanda en el mercado de trabajo.