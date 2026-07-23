Estatales: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial provincial

La administración central de la provincia de Santa Fe cerró este jueves la negociación paritaria para el segundo semestre de 2026 luego de que UPCN y ATE aceptaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. El acuerdo contempla aumentos escalonados entre julio y diciembre, mínimos garantizados que favorecen a los salarios más bajos y un mecanismo para compensar a quienes no alcanzaron la inflación registrada durante el primer semestre.

La aceptación fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, una vez concluidos los procesos de consulta interna de ambos gremios. En la votación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la propuesta obtuvo un respaldo del 69% de los afiliados, mientras que en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue aprobada por el 61%.

Un acuerdo para el segundo semestre

La propuesta corresponde a la Comisión Paritaria Central y regirá para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026. El esquema combina incrementos porcentuales mensuales con mínimos garantizados, una modalidad que busca otorgar un mayor impacto en los ingresos de las categorías salariales inferiores.

Según informó el Gobierno provincial, la mayoría de los trabajadores alcanzará un incremento de hasta 15,5% durante el segundo semestre gracias a la aplicación de esos pisos salariales. Sumados los aumentos otorgados en la primera mitad del año, la mejora anual llegará al 36% para esos casos.

El cronograma acordado establece un aumento del 2% en julio, acompañado por un mínimo garantizado de $80.000. En agosto se aplicará un incremento del 1,8% y en septiembre del 1,7%, con un piso garantizado de $100.000 para ambos meses. En octubre el aumento será del 1,6% y en noviembre del 1,5%, con un mínimo garantizado de $130.000. Finalmente, en diciembre se otorgará un incremento del 1,5% con un mínimo garantizado de $180.000. Todos los incrementos tendrán incidencia sobre el cálculo del aguinaldo.

Compensación por la inflación

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la compensación para los trabajadores que no alcanzaron el 17,1% de incremento durante el primer semestre, porcentaje equivalente a la inflación acumulada en ese período que tomó como referencia el Gobierno provincial.

La Provincia informó que revisará cada situación particular y abonará mediante una planilla complementaria correspondiente al mes de junio la diferencia necesaria para que ningún trabajador quede por debajo de ese porcentaje. La medida responde al compromiso anunciado previamente por el gobernador Maximiliano Pullaro de equiparar los incrementos salariales con la evolución del índice inflacionario durante la primera mitad del año.

Mínimos garantizados para fortalecer los salarios más bajos

El mecanismo de mínimos garantizados constituye uno de los aspectos distintivos de la propuesta oficial. Los pisos salariales permitirán que las categorías inferiores perciban un incremento efectivo superior al porcentaje general, reduciendo parcialmente la diferencia entre los distintos niveles del escalafón de la administración pública.

De esta manera, mientras los aumentos porcentuales acumulados entre julio y diciembre alcanzan el 10,1% para quienes se encuentran por encima de los mínimos, el impacto final sobre buena parte de los trabajadores resulta mayor debido a la aplicación de esos montos garantizados.

Votación favorable en ambos gremios

La definición llegó tras los mecanismos de consulta previstos por cada organización sindical. UPCN aprobó la propuesta con el 69% de los votos y ATE con el 61%, lo que permitió formalizar la aceptación de la oferta salarial presentada por el Ejecutivo santafesino.

Con esta decisión queda cerrada la negociación económica correspondiente al segundo semestre para los trabajadores de la administración central, mientras la paritaria continuará abordando otros temas vinculados con la carrera administrativa, regularizaciones laborales y distintos aspectos de las condiciones de trabajo en las mesas técnicas previstas entre el Gobierno y las organizaciones gremiales.

Los incrementos acordados comenzarán a aplicarse sobre las liquidaciones correspondientes a julio y se extenderán hasta diciembre, conforme al cronograma establecido en la propuesta aceptada por ambas entidades sindicales. La incorporación de mínimos garantizados y la compensación para alcanzar el nivel de inflación del primer semestre constituyen los principales ejes del acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores estatales.