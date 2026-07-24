Venado Tuerto: Piden 14 años de prisión para un acusado de abusar de su sobrina

Comenzó el juicio oral y público contra un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

La audiencia se inició este jueves en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín representa al Ministerio Público de la Acusación y sostiene la acusación contra Fabián Alejandro S., quien llega al debate oral imputado por hechos que, según la investigación, se habrían extendido durante aproximadamente un año.

Investigación y acusación

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios investigados habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la menor junto a su madre como en el domicilio del propio imputado. La investigación sostiene que el acusado se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la niña para cometer los abusos.

Según la reconstrucción realizada durante la etapa investigativa, el hombre mantenía una relación de pareja con una tía de la víctima, circunstancia que le permitía mantener contacto frecuente con la menor.

La causa fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero, actualmente jueza, y posteriormente quedó a cargo de la fiscal Débora Valentín, quien llevó adelante la acusación durante la etapa preparatoria del juicio.

Delitos atribuidos

La acusación comprende los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima. La imputación fue formalizada el 11 de junio de 2024, mientras que la defensa del acusado es ejercida por la Dra. Silvia Couselo, integrante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La calificación legal de abuso sexual gravemente ultrajante responde, de acuerdo con la acusación fiscal, a las características atribuidas a los hechos investigados y a la normativa vigente al momento en que habrían ocurrido, con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Nacional Nº 27.352, sancionada en 2017.

En el proceso penal, la calificación jurídica constituye la figura legal bajo la cual el Ministerio Público de la Acusación considera encuadrados los hechos atribuidos al imputado. Esa calificación será analizada por el tribunal junto con la totalidad de la prueba producida durante el debate oral antes de dictar sentencia.

Comenzó la producción de pruebas

Durante la primera jornada del juicio, la Fiscalía comenzó a incorporar la prueba reunida durante la investigación con el objetivo de acreditar la responsabilidad penal del acusado en los delitos que se le atribuyen.

En esta etapa del proceso se presentan ante el tribunal los distintos elementos probatorios obtenidos durante la investigación penal preparatoria, los cuales serán valorados junto con los testimonios y demás evidencias que se produzcan durante las audiencias.

La defensa, por su parte, tendrá la posibilidad de controvertir las pruebas presentadas por la acusación y ofrecer sus propios elementos antes de los alegatos finales.

Cómo continuará el juicio

El debate oral continuará en los próximos días con la recepción de nuevas pruebas y testimonios previstos por las partes.

Una vez concluida la etapa probatoria, la Fiscalía y la defensa expondrán sus alegatos finales ante el tribunal, que posteriormente deberá resolver si considera acreditada o no la responsabilidad penal del acusado y dictar la correspondiente sentencia.

Hasta que exista un fallo firme, el imputado mantiene su estado de inocencia conforme a los principios establecidos por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.