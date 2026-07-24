Teodelina: Detuvieron a un joven por robos tras allanamientos

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto y permitió esclarecer una serie de hechos ocurridos durante julio en Teodelina. Un joven de 19 años, identificado únicamente por sus iniciales J.M.H., fue detenido e imputado provisoriamente por un robo, un hurto en grado de tentativa y un hurto, luego de una pesquisa que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, registros aportados por una testigo y dos allanamientos realizados en la localidad.

Investigación coordinada por la Fiscalía

La causa fue desarrollada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos, bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca, quien dirigió las medidas investigativas y articuló el trabajo con personal de la Comisaría 7ª de Teodelina.

Las actuaciones se iniciaron a partir de las denuncias radicadas por propietarios de dos talleres de la localidad, quienes reportaron distintos hechos contra la propiedad ocurridos durante la segunda quincena de julio.

Tres hechos atribuidos durante el mes de julio

De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 14 de julio en un taller mecánico de calle Malvinas Argentinas al 200, donde una persona habría ingresado tras romper el vidrio de una ventana y sustraído un taladro eléctrico a batería y dos destornilladores. La Fiscalía atribuyó ese episodio provisoriamente al delito de robo simple.

El segundo episodio investigado se registró el 18 de julio en el mismo establecimiento. Según la imputación provisoria, el sospechoso volvió a ingresar al lugar e intentó llevarse una herramienta de medición, aunque no logró concretar la sustracción. Ese hecho fue calificado inicialmente como hurto simple en grado de tentativa.

Ese mismo día también fue denunciado un tercer hecho. En otro taller de Teodelina, ubicado sobre calle Carlos Gaggieri al 600, desapareció una motosierra que se encontraba en la vereda del inmueble. La Fiscalía atribuyó provisoriamente ese episodio al delito de hurto simple.

Las cámaras fueron clave para identificar al sospechoso

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el relevamiento de las cámaras del sistema de videovigilancia municipal, cuyos registros permitieron reconstruir los desplazamientos de un hombre que se movilizaba en bicicleta por distintos sectores de Teodelina.

De acuerdo con la documentación judicial, el análisis de las imágenes permitió establecer coincidencias entre la vestimenta, las características físicas y los recorridos observados en los distintos hechos investigados. Además, los registros mostraron al sospechoso trasladando objetos compatibles con algunos de los elementos denunciados como sustraídos.

La investigación también incorporó un video registrado por una testigo, quien observó a un hombre dentro de uno de los talleres y decidió seguirlo en su vehículo mientras lo filmaba. El análisis conjunto de ese material con las imágenes del sistema de monitoreo permitió avanzar en la individualización del sospechoso.

Dos allanamientos en Teodelina

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó dos órdenes de allanamiento, una en el domicilio vinculado a J.M.H. y otra en una vivienda relacionada con una persona conocida por el apodo de «Mojarra», mencionada en la investigación por su presunta vinculación con la compra y venta de chatarra.

Durante los procedimientos se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos herramientas, autopartes, una bicicleta y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante la comisión de los hechos denunciados.

Tras concretarse las medidas judiciales, la fiscal adjunta Barucca dispuso la detención de J.M.H., quien quedó a disposición del tribunal competente de Venado Tuerto. La orden de detención comprende la investigación por los tres hechos atribuidos provisoriamente y dispone su traslado para continuar con las actuaciones judiciales previstas por el Código Procesal Penal.

La causa continúa en etapa de investigación

La imputación realizada por la Fiscalía tiene carácter provisorio y forma parte de la investigación penal preparatoria, instancia en la que se reúnen las evidencias que posteriormente serán evaluadas por la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron el trabajo desarrollado por la fiscal adjunta Larisa Barucca al frente de la investigación, así como la labor del personal de la Comisaría 7ª de Teodelina, cuyo relevamiento de cámaras y tareas investigativas permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación del sospechoso.

La investigación continúa abierta y la Fiscalía deberá determinar, a partir del análisis de las pruebas incorporadas y de las actuaciones pendientes, los próximos pasos del proceso judicial.

Detuvieron a un joven investigado por una serie de robos en talleres de Teodelina tras una investigación del MPA que incluyó cámaras de seguridad, testimonios y dos allanamientos.