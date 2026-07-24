Villa Cañás: Comenzó el curso gratuito Cocina sin Fronteras

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una nueva propuesta de formación destinada a la comunidad con el inicio del curso gratuito “Cocina sin Fronteras”, una capacitación que busca acercar a los participantes a la gastronomía de distintos países a través de recetas tradicionales, técnicas culinarias y el intercambio cultural. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Producción y Empleo junto con la Secretaría de Acción Social, mediante el Área local de Igualdad, Género y Diversidad.

La capacitación se desarrolla en las instalaciones del Taller Protegido Municipal “Ilusiones” y está a cargo de la chef Brenda Bonifacio, quien tendrá la responsabilidad de guiar a los asistentes durante las distintas jornadas previstas, con una propuesta que combina aprendizaje práctico y conocimiento sobre las costumbres gastronómicas de diferentes regiones del mundo.

Un espacio para aprender a través de la gastronomía

Durante el curso, los participantes elaborarán comidas típicas de distintas nacionalidades, incorporando recetas representativas, sabores característicos y técnicas de preparación propias de diversas culturas culinarias.

La propuesta apunta a generar un espacio de formación accesible para vecinos interesados en ampliar sus conocimientos gastronómicos, al tiempo que promueve el intercambio cultural a través de la cocina, una actividad que permite conocer tradiciones y costumbres de diferentes pueblos mediante sus platos más representativos.

La organización del curso forma parte de las acciones que el municipio viene desarrollando para ampliar la oferta de capacitaciones gratuitas destinadas a fortalecer habilidades laborales, promover nuevos emprendimientos y generar oportunidades de aprendizaje para vecinos de distintas edades.

Autoridades presentes en el inicio

El comienzo de las actividades contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, acompañado por el secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes participaron de la apertura del curso junto a la docente y los asistentes.

La presencia de las autoridades municipales reflejó el acompañamiento institucional a una propuesta que combina capacitación, inclusión y desarrollo comunitario, integrando distintas áreas del gobierno local para impulsar actividades abiertas a la población.

El Taller Protegido «Ilusiones», sede de la capacitación

El curso se desarrolla en el Taller Protegido Municipal “Ilusiones”, un espacio que desde hace años cumple un importante rol social en Villa Cañás mediante la inclusión laboral y recreativa de personas con discapacidad.

En ese establecimiento se elaboran distintos productos de uso cotidiano, entre ellos trapos de piso, rejillas, repasadores, alfombras artesanales, fundas de almohadones, bolsas de residuos, sobres de papel, anotadores y escobillones, cuya comercialización contribuye al sostenimiento de las actividades del taller y genera incentivos económicos para quienes trabajan allí.

En los últimos años, el Taller Protegido también recibió aportes del Gobierno de Santa Fe destinados a fortalecer su funcionamiento y mejorar las condiciones de trabajo de sus integrantes. Además, recientemente incorporó un espacio de venta al público para facilitar la comercialización de los productos elaborados por sus operarios y ampliar las oportunidades de inclusión laboral.

Capacitación e inclusión como política pública

La puesta en marcha de «Cocina sin Fronteras» se suma a otras propuestas impulsadas durante este año por la Municipalidad de Villa Cañás, entre ellas cursos de manipulación segura de alimentos, peinados y distintas capacitaciones orientadas a mejorar la formación de vecinos y favorecer la inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos personales.

En el caso de esta nueva iniciativa, el trabajo conjunto entre la Dirección de Producción y Empleo, la Secretaría de Acción Social y el Área de Igualdad, Género y Diversidad permite integrar objetivos vinculados con la capacitación, la participación comunitaria y la generación de espacios inclusivos.

La gastronomía constituye además una herramienta de integración cultural, ya que cada preparación refleja parte de la identidad de un país o una región. En ese sentido, el curso propone que los asistentes conozcan nuevas formas de cocinar mientras descubren ingredientes, costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio culinario de diferentes comunidades.

Con esta propuesta, el municipio continúa ampliando su oferta de capacitaciones gratuitas destinadas a brindar herramientas prácticas, fomentar el aprendizaje permanente y generar ámbitos de encuentro para los vecinos, consolidando una política local que en los últimos meses incorporó diversas instancias de formación vinculadas tanto a los oficios como al desarrollo personal y comunitario.