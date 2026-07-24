Calaianov destacó el plan provincial para ordenar el sur santafesino

El diputado provincial Leo Calaianov participó este viernes en Venado Tuerto de la presentación del programa Planificar Santa Fe – Región Sur 2026/2027, una iniciativa del Gobierno de Santa Fe que busca que municipios y comunas elaboren planes de ordenamiento territorial con criterios técnicos y participación ciudadana para orientar el crecimiento de sus localidades en los próximos años.

La actividad fue encabezada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y reunió a autoridades provinciales, equipos técnicos y representantes de gobiernos locales, en el marco de una estrategia que apunta a dotar a cada comunidad de herramientas para definir el uso del suelo, planificar infraestructura y reducir riesgos ambientales asociados al desarrollo urbano.

Un instrumento para planificar el crecimiento

El programa propone que cada localidad construya su propio Plan de Ordenamiento Territorial, un documento que permitirá establecer criterios para el crecimiento urbano y rural, la localización de infraestructura, la preservación de áreas ambientales y la definición de espacios destinados a actividades productivas y de servicios.

La planificación territorial busca dar previsibilidad al desarrollo de cada comunidad, permitiendo anticipar necesidades de infraestructura, ordenar los usos del suelo y disminuir riesgos vinculados con fenómenos como las inundaciones. Además, procura que las decisiones estratégicas trasciendan los períodos de gobierno y se conviertan en políticas de largo plazo.

Durante la presentación, Calaianov remarcó la importancia de contar con herramientas de planificación que permitan acompañar el crecimiento de las localidades de manera sostenible.

«Cuando una localidad sabe hacia dónde quiere crecer, todos tenemos más certezas: el que quiere construir, el que produce o el que abre un comercio. Las mejores decisiones son las que se piensan a largo plazo y trascienden una gestión. Eso es lo que propone Planificar Santa Fe: darles herramientas a nuestras comunidades para crecer de manera ordenada, sostenible y con una mirada de futuro», expresó el legislador.

Participación técnica y ciudadana

Uno de los ejes centrales del programa es la elaboración de los planes mediante un trabajo conjunto entre especialistas y los gobiernos locales.

Los planes son desarrollados por equipos técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional, que trabajan junto a municipios y comunas a través de talleres participativos destinados a relevar problemáticas, analizar las características de cada territorio y definir lineamientos de crecimiento adaptados a cada realidad local.

Según la información oficial del programa, el proceso contempla distintas etapas que incluyen el diagnóstico territorial, el análisis de variables ambientales, urbanísticas y productivas, y la construcción de propuestas consensuadas con la comunidad.

Cada uno de esos procesos concluye con la elaboración de una ordenanza local, instrumento que permite institucionalizar el plan y convertirlo en una guía para las futuras decisiones sobre el desarrollo del territorio.

Una política con alcance regional

La etapa presentada en Venado Tuerto corresponde a la Región Sur del programa, que comprende localidades de los departamentos General López, Caseros y Constitución.

La iniciativa alcanza a 37 localidades del sur provincial, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), mientras que la Universidad Tecnológica Nacional aporta los equipos interdisciplinarios encargados de desarrollar los planes de ordenamiento territorial.

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, el programa ya fue implementado anteriormente en el norte santafesino y ahora avanza hacia el sur con el objetivo de que cada localidad cuente con un instrumento propio para gestionar su crecimiento de manera planificada.

Ordenamiento territorial y cambio climático

La planificación territorial constituye además una de las herramientas que la Provincia impulsa para fortalecer la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

El ordenamiento del territorio forma parte de las políticas ambientales que impulsa Santa Fe, orientadas a reducir la vulnerabilidad frente a eventos extremos, promover un desarrollo sostenible y mejorar la articulación entre producción, ambiente e infraestructura.

En ese marco, el Gobierno santafesino aprobó este año el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que incorpora medidas vinculadas con la gestión del territorio, la protección ambiental y la planificación de obras e infraestructura como parte de una estrategia integral de adaptación y mitigación.

La elaboración de planes locales de ordenamiento territorial busca precisamente que cada comunidad disponga de herramientas para definir cómo expandirse, preservar sus áreas sensibles y orientar las inversiones públicas y privadas de acuerdo con una visión consensuada de desarrollo.