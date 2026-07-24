Docentes públicos y privados rechazaron la oferta salarial en Santa Fe

La propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el segundo semestre de 2026 fue rechazada por los tres principales gremios docentes de la provincia. Amsafé, que representa a los docentes de escuelas públicas, junto con Sadop y UDA, que nuclean a trabajadores de establecimientos privados y de otros niveles educativos, coincidieron en considerar insuficiente la oferta y reclamaron una nueva convocatoria paritaria. En el caso de Amsafé, además, se resolvió un plan de lucha que contempla jornadas de protesta, movilizaciones y la adhesión al paro nacional docente previsto para el 3 de agosto.

El rechazo de los gremios docentes

La Asamblea Provincial de Amsafé resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial tras la consulta realizada en los 19 departamentos santafesinos. La decisión fue acompañada por un amplio respaldo de las bases y dio lugar al anuncio de un cronograma de medidas gremiales para las próximas semanas.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo que «El plan de lucha es para expresar el malestar de los docentes y exigir que el Gobierno dé marcha atrás». Además, señaló que el resultado de la votación refleja el descontento existente entre docentes activos y jubilados respecto de la política salarial aplicada en la provincia.

En paralelo, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también resolvió rechazar la propuesta oficial. Su secretario general en Santa Fe, Pedro Bayúgar, afirmó que «El 100% consideró insuficiente la propuesta», aunque explicó que una parte minoritaria de los afiliados estaba dispuesta a aceptarla en disconformidad.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Santa Fe igualmente manifestó su negativa a la oferta salarial y solicitó una nueva convocatoria para continuar la negociación paritaria. Desde la organización sostuvieron que existen diferencias entre los porcentajes difundidos oficialmente y el incremento efectivo que recibirían los trabajadores, debido a la incorporación de conceptos que consideran no remunerativos.

Qué ofreció el Gobierno provincial

La propuesta presentada por el Ejecutivo santafesino contempla incrementos escalonados durante el segundo semestre de 2026, con una mejora promedio cercana al 15% entre julio y diciembre y un incremento anual promedio del 49% respecto de diciembre de 2025, según informó el Gobierno durante la negociación paritaria. Además, incorpora mínimos garantizados y otros componentes salariales para el sector docente.

Entre los datos difundidos oficialmente se indicó que ningún maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibiría, al finalizar el año, un salario inferior a $1.517.481. Sin embargo, los gremios sostienen que esa recomposición resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido y cuestionan la composición del incremento informado por el Ejecutivo.

El plan de lucha anunciado por Amsafé

Tras el rechazo de la oferta, Amsafé aprobó un cronograma de protestas que se extenderá durante agosto y septiembre. La primera actividad será una jornada provincial de lucha el 30 de julio.

El 3 de agosto el sindicato adherirá al paro nacional convocado por las organizaciones docentes del país. Posteriormente, el 7 de agosto participará de una jornada conjunta con trabajadores de distintas centrales sindicales.

Además, el gremio anunció nuevas jornadas de protesta para los días 12, 20 y 25 de agosto, vinculadas con los reclamos por jubilaciones, condiciones laborales y política salarial. Durante septiembre está previsto realizar radios abiertas, clases públicas, concentraciones y otras acciones destinadas a visibilizar el conflicto docente.

Un conflicto que continúa abierto

El rechazo simultáneo de Amsafé, Sadop y UDA deja sin acuerdo la paritaria docente del segundo semestre y mantiene abierto el conflicto entre los gremios y el Gobierno santafesino. Mientras otros sectores de la administración pública aceptaron la propuesta salarial oficial, las organizaciones que representan a los docentes consideran que la recomposición no alcanza para revertir la pérdida del poder adquisitivo y reclaman que el Ejecutivo presente una nueva oferta.

Por el momento, el cronograma de medidas gremiales continuará según lo resuelto por las asambleas, mientras se aguarda una eventual convocatoria oficial que permita retomar las negociaciones paritarias. El desarrollo de ese proceso será determinante para conocer si el conflicto encuentra una instancia de resolución o si las medidas de fuerza previstas para las próximas semanas terminan concretándose.