Venado Tuerto ya aplica multas a camiones mal estacionados

Con el objetivo de mejorar el ordenamiento del tránsito y reforzar la seguridad vial, el Gobierno de Venado Tuerto comenzó a aplicar sanciones a los camiones de gran porte que permanezcan estacionados en la vía pública dentro del ejido urbano y suburbano de la ciudad. La medida, que entró en vigencia el 13 de julio tras un período previo de difusión y notificación, ya registra un importante nivel de cumplimiento por parte de los transportistas.

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, informó que hasta el viernes 24 de julio se confeccionaron 22 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. Según explicó, el municipio implementó previamente una etapa de concientización que incluyó comunicaciones personales con los titulares de los vehículos, notificaciones colocadas en los propios camiones y una amplia difusión pública sobre el inicio de los controles.

Un período previo de información antes de las sanciones

Rocha destacó que el municipio agotó una etapa preventiva antes de comenzar a sancionar a quienes incumplen la ordenanza.

"El 13 de julio comenzó a regir el labrado de infracciones para aquellos camiones que encontramos estacionados en la vía pública dentro del ejido urbano de la ciudad, y hemos tenido un alto nivel de acatamiento a la normativa vigente", señaló la funcionaria.

Además, recordó que durante las semanas previas se buscó informar a los propietarios sobre la entrada en vigencia del régimen sancionatorio, con el propósito de facilitar la adecuación a las nuevas disposiciones y evitar multas innecesarias.

Ya se confeccionaron 22 actas

Desde la Secretaría de Control Urbano precisaron que durante la primera jornada de controles se labraron 12 infracciones, mientras que el total acumulado hasta el 24 de julio ascendió a 22 actas.

El Gobierno municipal anticipó que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la prohibición de estacionar vehículos de gran porte en la vía pública y desalentar una práctica que durante años generó reclamos vecinales por dificultades de circulación, reducción de la visibilidad en esquinas y ocupación prolongada del espacio público.

La normativa que regula el estacionamiento

La medida se encuentra respaldada por la Ordenanza Nº 6036/25, que creó la Playa de Estacionamiento de Camiones y Servicios Anexos y estableció la prohibición de estacionar camiones y otros vehículos de gran porte en el ejido urbano y suburbano de Venado Tuerto. La norma también fijó un esquema de sanciones progresivas para los infractores.

De acuerdo con esa ordenanza, la primera infracción contempla una multa de 150 Unidades Fiscales; la segunda, 200; y la tercera, 250 Unidades Fiscales. A partir de la cuarta infracción, el Tribunal Municipal de Faltas podrá disponer además una inhabilitación para conducir de entre 15 días y tres meses al titular registral del vehículo. Si el camión continúa estacionado en un lugar prohibido luego de aplicadas las sanciones correspondientes, también podrá ordenarse su secuestro y traslado al corralón municipal conforme a la legislación vigente.

La playa de camiones funciona como alternativa

Como opción para los transportistas, la Playa de Estacionamiento de Camiones permanece habilitada durante las 24 horas de todos los días del año, en el predio ubicado en Jujuy y Circunvalación.

Desde el municipio aclararon que su utilización no es obligatoria. Los propietarios pueden optar por otros espacios habilitados, siempre que no mantengan los vehículos estacionados en sectores alcanzados por la prohibición. La playa fue concebida como una herramienta para contribuir al ordenamiento del tránsito pesado, preservar la infraestructura urbana y ofrecer un lugar con servicios específicos para los transportistas.

El predio dispone de vigilancia permanente, iluminación, control de acceso y servicios destinados a los choferes, formando parte de una política pública que busca disminuir la presencia de camiones en barrios y zonas residenciales de la ciudad.

Los vecinos también pueden realizar avisos

La Secretaría de Control Urbano recordó que los vecinos pueden informar la presencia de camiones estacionados en la vía pública comunicándose al teléfono (3462) 15520066, para que inspectores municipales verifiquen la situación y, en caso de corresponder, labren las actuaciones previstas por la normativa.

Por su parte, quienes necesiten utilizar la Playa de Estacionamiento de Camiones pueden contactarse al teléfono 3462 520055 o mediante el correo electrónico playadepesadosvenadotuerto@gmail.com.

La continuidad de los operativos permitirá evaluar el nivel de cumplimiento alcanzado durante las próximas semanas y consolidar una política de ordenamiento del tránsito pesado que el municipio considera estratégica para mejorar la convivencia urbana y la seguridad vial.