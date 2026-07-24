Juego clandestino: Operativos en Villa Cañás, Santa Isabel y Venado Tuerto

La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en Villa Cañás, Santa Isabel y Venado Tuerto en el marco de una causa por presuntas infracciones vinculadas al juego clandestino mediante plataformas digitales. Como resultado de los operativos hubo una persona detenida, dos aprehendidos y el secuestro de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la investigación.

Investigación por presunto juego ilegal

Una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, derivó este viernes en seis allanamientos simultáneos en Villa Cañás, Santa Isabel y Venado Tuerto. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), Dirección Operativa Región 3 – Distrito Venado Tuerto, con la colaboración de distintas dependencias de la fuerza.

La causa se tramita por presuntas infracciones al artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente. La figura fue incorporada al Código Penal mediante la Ley Nº 27.346 y constituye una de las principales herramientas para perseguir el juego clandestino, incluidas las modalidades desarrolladas a través de plataformas digitales.

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió establecer la existencia de personas que presuntamente se dedicarían al facilitamiento de juegos de azar no regulados mediante plataformas digitales. Para reunir los elementos que sustentaron el pedido de medidas judiciales, los investigadores realizaron análisis de información, registros fílmicos y tareas de campo.

Secuestro de dinero y dispositivos electrónicos

Durante los procedimientos, fueron secuestrados $13 millones en efectivo, además de teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, chips de telefonía, documentación considerada relevante para la causa y una tarjeta vinculada a juegos de azar.

El material incautado será sometido a las correspondientes pericias con el objetivo de reconstruir la operatoria investigada y determinar el alcance de las actividades desarrolladas por los sospechosos.

Por disposición de la fiscal Vuletic, una persona quedó detenida y otras dos fueron aprehendidas, permaneciendo todas ellas a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la causa.

La investigación continúa

Desde la Fiscalía indicaron que las actuaciones siguen en marcha con el propósito de determinar el alcance de la presunta organización y la posible participación de otras personas en la actividad investigada.

Las pericias sobre los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada serán determinantes para establecer la modalidad de funcionamiento, el volumen de la operatoria y las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

El avance de las investigaciones sobre plataformas ilegales

En los últimos años, las investigaciones por juego clandestino comenzaron a concentrarse cada vez más en plataformas digitales y redes sociales, una modalidad que complejiza la detección de las organizaciones y el seguimiento de las operaciones económicas.

En Santa Fe ya se desarrollaron otros procedimientos vinculados a la promoción y facilitación de plataformas de apuestas no autorizadas, impulsados por denuncias y actuaciones de la Justicia provincial junto con la Policía de Investigaciones. La provincia, además, cuenta con un marco regulatorio específico para el juego en línea autorizado, mientras que las actividades desarrolladas fuera de ese régimen pueden derivar en investigaciones penales cuando reúnen los elementos previstos por la legislación vigente.