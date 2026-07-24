Venado Tuerto: Cuatro allanamientos por microtráfico con dos detenidos

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes derivó este viernes en cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Venado Tuerto. Como resultado de los procedimientos, dos personas fueron detenidas y se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares y otros elementos que serán incorporados a la causa judicial.

Los operativos fueron ordenados por el fiscal Luis Lagioia, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y ejecutados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina. Las medidas forman parte de una investigación desarrollada durante junio y julio, que incluyó tareas de inteligencia y seguimiento sobre presuntas maniobras vinculadas con la venta de drogas en distintos sectores de la ciudad.

Investigación desarrollada durante dos meses

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa permitió reunir evidencias suficientes para solicitar cuatro órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas de manera simultánea.

Dos de los cuatro procedimientos arrojaron resultados positivos, con la detención de un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por una presunta infracción a la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes.

Desde el MPA indicaron que las tareas investigativas realizadas por la Policía Federal permitieron documentar conductas compatibles con la comercialización de estupefacientes, lo que derivó en la intervención judicial y en los procedimientos concretados este viernes.

Qué secuestraron durante los allanamientos

En uno de los domicilios allanados, los efectivos secuestraron seis gramos de cocaína, 48 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que los investigadores consideran de interés para la causa.

En otro de los procedimientos, los agentes incautaron 4,27 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios, además de un teléfono celular con dos chips, elementos que también fueron incorporados al expediente judicial.

Según precisó el Ministerio Público de la Acusación, las evidencias recolectadas durante la investigación y el material secuestrado permitieron atribuir a los detenidos la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una calificación que será evaluada en el marco del proceso penal correspondiente.

La estrategia provincial contra el microtráfico

La investigación se desarrolló dentro del esquema de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del MPA, creada para intervenir en causas vinculadas con la venta minorista de drogas en el territorio santafesino. Esa estructura trabaja de manera coordinada con fuerzas federales y provinciales para reunir pruebas, solicitar medidas judiciales y avanzar sobre los puntos de comercialización ilegal.

En Venado Tuerto, la aplicación de la Ley Provincial de Microtráfico ha permitido incrementar la cantidad de investigaciones y allanamientos vinculados con este tipo de delitos. A comienzos de julio, el Gobierno de Santa Fe informó que desde la entrada en vigencia de esa normativa se realizaron 160 allanamientos en la ciudad, en el marco de distintas investigaciones impulsadas por la Justicia provincial.

La ciudad también cuenta con herramientas de participación ciudadana para aportar información sobre presuntos puntos de venta de drogas. Entre ellas se encuentran los denominados "Buzones de la Vida", cuyos sobres son remitidos periódicamente a la Fiscalía Regional y a la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico para su análisis y eventual incorporación a investigaciones judiciales.

Trabajo conjunto entre el MPA y la Policía Federal

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la coordinación entre la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico y la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, trabajo que permitió reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento y concretar las detenciones.

La causa continúa en etapa de investigación y los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su relevancia dentro del expediente. Mientras tanto, las dos personas detenidas permanecen a disposición de la Justicia, que definirá los próximos pasos procesales conforme avance la investigación.

La labor conjunta entre fiscales y fuerzas de seguridad constituye uno de los ejes del abordaje provincial frente al microtráfico, con investigaciones orientadas a desarticular puntos de venta minorista y reunir evidencia suficiente para sostener las imputaciones en sede judicial.