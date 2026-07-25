Santa Fe mejoró su calificación crediticia y superó a Nación

La provincia de Santa Fe obtuvo una nueva mejora en su perfil crediticio internacional luego de que la calificadora Moody’s elevara su nota de B3 a B2. La nueva calificación ubica a la provincia por encima de la nota soberana de Argentina, que recientemente fue elevada a B3, y la posiciona entre las cuatro jurisdicciones con mejor valoración crediticia del país.

La decisión se suma a la mejora otorgada previamente por Fitch Ratings y refuerza el reconocimiento al desempeño fiscal y financiero de la administración provincial. Según el informe de Moody’s, la fortaleza de los ingresos, la solidez de la economía santafesina y una política fiscal prudente constituyen los principales fundamentos de la revisión al alza.

Un reconocimiento a la solidez financiera

Moody’s destacó que Santa Fe mantiene una base de ingresos sólida, fundamentos económicos consistentes y una trayectoria sostenida de administración responsable de las cuentas públicas. Esos factores permitieron sostener un desempeño operativo superior al del Gobierno Nacional, reflejándose en una calificación más alta dentro de la escala internacional.

La mejora representa un nuevo avance respecto de la calificación B3 obtenida anteriormente y consolida una tendencia positiva que ya había sido anticipada por otras agencias especializadas durante los últimos meses.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, sostuvo que "Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro".

Los factores que impulsaron la mejora

Entre los elementos considerados por Moody’s sobresalen la sólida posición de liquidez, el bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de los indicadores fiscales de la provincia. La calificadora también valoró que la reciente emisión de bonos internacionales contribuyó a fortalecer aún más el perfil crediticio santafesino.

La evaluación refleja que Santa Fe mantiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y administrar sus recursos bajo criterios de sostenibilidad, aspectos que suelen ser determinantes para las agencias internacionales al momento de asignar una calificación.

Además, la mejora obtenida guarda continuidad con la evolución registrada en otras evaluaciones recientes. En junio de este año, FIX SCR —afiliada a Fitch Ratings— elevó la nota de largo plazo de la provincia hasta AA+(arg), la mejor calificación de su historia dentro de la escala nacional, al destacar el fortalecimiento de las cuentas públicas, la prudencia en la administración del gasto y la solidez de la liquidez provincial.

Impacto sobre el acceso al financiamiento

Una mejor calificación crediticia suele traducirse en mejores condiciones para acceder al financiamiento en los mercados de capitales, ya que reduce la percepción de riesgo por parte de los inversores y potenciales acreedores.

Si bien la calificación no implica por sí misma una decisión de emitir nueva deuda, sí constituye un indicador observado por organismos financieros e inversores institucionales al evaluar la capacidad de pago y la estabilidad económica de una jurisdicción.

En ese sentido, la administración provincial considera que el reconocimiento obtenido amplía las posibilidades de financiar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo bajo condiciones más favorables.

La visión de la Provincia

El secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, afirmó que "La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia".

Las autoridades provinciales sostienen que la consistencia en la administración de las cuentas públicas permitió fortalecer la confianza de los mercados internacionales y consolidar un perfil financiero estable.

Perspectivas para los próximos años

El informe de Moody’s también mantiene una perspectiva estable para el perfil crediticio de Santa Fe, al considerar que la provincia dispone de fundamentos económicos suficientes para sostener su actual nivel de calificación en el mediano plazo.

La agencia entiende que la continuidad de una gestión fiscal prudente, junto con la fortaleza de sus ingresos y el manejo responsable del endeudamiento, respaldan la sostenibilidad de las políticas económicas implementadas por la administración provincial.

Con esta actualización, Santa Fe vuelve a ubicarse entre las jurisdicciones argentinas con mejor evaluación crediticia internacional, reforzando un proceso de mejoras sucesivas que durante los últimos años fue reconocido tanto por Moody’s como por Fitch Ratings. La nueva nota B2 la deja por encima de la calificación soberana de Argentina, que recientemente ascendió a B3, y constituye un nuevo respaldo externo al desempeño financiero de la provincia.