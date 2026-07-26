Santa Fe certificará producción libre de deforestación

El Gobierno de Santa Fe presentó en la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), un sistema público y gratuito para acreditar la trazabilidad de producción agropecuaria proveniente de establecimientos sin deforestación. La herramienta busca anticipar la adaptación del sector productivo provincial a las exigencias ambientales que comienzan a incidir sobre el comercio internacional.

La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, recibió además el reconocimiento de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, que la destacó como una experiencia de cooperación e innovación frente a los nuevos estándares ambientales. El programa había sido presentado inicialmente por la Provincia durante Agroactiva 2026 y ahora llegó a Palermo como parte de la agenda productiva santafesina.

Una herramienta frente a las nuevas reglas europeas

Santa Fe Produce Sustentable fue diseñado en el contexto del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR. La normativa comprende materias primas como ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados, y establece requisitos para acreditar que su producción no está vinculada con la deforestación.

Tras las modificaciones introducidas en el calendario europeo, las principales obligaciones del EUDR comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores, mientras que la fecha prevista para la mayoría de los micro y pequeños operadores es el 30 de junio de 2027. Entre la información requerida por el esquema europeo se encuentra la geolocalización de los establecimientos o parcelas vinculados con las materias primas alcanzadas.

En ese escenario, el sistema santafesino apunta a facilitar la disponibilidad de información verificable sobre el origen de la producción. La plataforma fue desarrollada parcialmente con financiamiento de AL-INVEST Verde y la Delegación de la Unión Europea en Argentina destacó que la herramienta contribuye a facilitar la adecuación a los requisitos de trazabilidad vinculados con el EUDR.

La jefa de Cooperación de la Unión Europea, Irene Couge, definió al desarrollo como "un buen ejemplo de innovación y adaptación". El respaldo fue expresado durante el encuentro realizado en el marco de la exposición de Palermo, donde la Provincia presentó el funcionamiento y los objetivos del programa.

El 99,6% de los campos puede acreditar el atributo

Uno de los datos centrales utilizados para desarrollar el sistema surge del diagnóstico territorial realizado por Santa Fe. Según informó el Gobierno provincial al presentar el programa en junio, apenas el 0,4% de las partidas catastrales registra algún tipo de disturbio relacionado con cambios en el uso del suelo. En consecuencia, los productos generados en el 99,6% de los campos santafesinos pueden acreditar el atributo de libre de deforestación mediante la información disponible.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, sostuvo que el programa constituye una herramienta inédita en el país para acompañar a los productores frente al nuevo escenario comercial. "Santa Fe Produce Sustentable es una herramienta única en el país, desarrollada para brindar certezas y acompañar a nuestros productores. El sistema garantiza la trazabilidad de la producción y pone en valor una fortaleza que distingue a nuestra provincia: el 99,6% del territorio santafesino produce sin deforestación, una condición que ninguna otra provincia puede acreditar de esta manera", afirmó.

El objetivo provincial es convertir esa condición territorial en información documentada que pueda acompañar las operaciones comerciales. De esta manera, un atributo ambiental existente en los establecimientos puede ser incorporado a los mecanismos de trazabilidad requeridos en cadenas productivas que tienen como destino mercados externos.

Respaldo provincial para competir en nuevos mercados

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la presentación en Palermo con la estrategia provincial de fortalecer la competitividad de la producción santafesina y acompañar al sector privado ante las transformaciones regulatorias internacionales.

"Presentar esta herramienta en la Expo tiene un valor especial porque refleja el compromiso de Santa Fe con un modelo productivo competitivo y preparado para responder a las nuevas demandas internacionales. Queremos que nuestros productores cuenten con el respaldo del Estado para transformar esos desafíos en oportunidades", señaló el funcionario.

La participación provincial en la 138ª Exposición Rural de Palermo se desarrolló entre el 16 y el 26 de julio, con un stand institucional de 276 metros cuadrados y la presencia de 14 empresas. La agenda incluyó encuentros con representantes de la Unión Europea, el INTA, autoridades nacionales vinculadas con diferentes cadenas productivas y asociaciones de criadores, además de actividades relacionadas con innovación, financiamiento e internacionalización.

Puccini sostuvo que el programa forma parte de una estrategia más amplia orientada a vincular competitividad y sustentabilidad. "Con esta iniciativa y el reconocimiento europeo, Santa Fe reafirma su estrategia de integrar producción, innovación y sostenibilidad, promoviendo herramientas que permiten responder a las demandas de los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de exportación", afirmó.

Cómo funciona la certificación

El procedimiento de Santa Fe Produce Sustentable es digital y se realiza mediante el módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor incorpora su número de Renspa y las partidas inmobiliarias correspondientes al establecimiento, datos que permiten iniciar el proceso de validación.

La plataforma verifica la información declarada con la base de Catastro y posteriormente la contrasta con los registros oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Cuando el resultado de ese cruce es satisfactorio, el sistema emite el certificado SFPS asociado al Renspa y a las partidas declaradas.

La herramienta integra así registros sanitarios, catastrales y ambientales que ya se encuentran en poder del Estado provincial, con el propósito de simplificar la acreditación del origen de la producción. La trazabilidad adquiere particular relevancia ante un mercado europeo que exigirá información verificable sobre el lugar de producción de las materias primas alcanzadas por su normativa.

Con la puesta en marcha del programa y su presentación ante representantes europeos, Santa Fe busca transformar la baja incidencia de la deforestación en sus establecimientos rurales en un atributo verificable para la producción. El desafío será que esa información pueda acompañar a productores y empresas en cadenas comerciales donde la trazabilidad ambiental tendrá un peso creciente para conservar y ampliar el acceso a mercados internacionales.