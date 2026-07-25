San Gregorio: Avanza una obra clave en la Escuela de Comercio

La Escuela Superior de Comercio "José Ingenieros" de San Gregorio avanza con una nueva intervención destinada a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento. Los trabajos se concentran en uno de los sectores del techo y buscan resolver los problemas de filtraciones de agua que afectaban al edificio, mediante una inversión de $5.482.482 provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

La obra se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre la Comuna de San Gregorio y la rectora de la institución, Diana Rimoldi. La intervención permitirá continuar tareas que habían sido iniciadas con financiamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), uno de los mecanismos utilizados por la Provincia para atender necesidades de infraestructura y equipamiento escolar.

Un sobretecho para solucionar las filtraciones

En la etapa actualmente en ejecución, los trabajos consisten en la colocación de un sobretecho de chapa en una de las alas del establecimiento. La solución apunta a impedir el ingreso de agua y atender un problema que comprometía las condiciones de ese sector del inmueble.

La intervención contempla tanto los materiales necesarios como la mano de obra especializada para completar los trabajos. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el objetivo es concluir esta primera etapa de mejoras y dar una solución definitiva a las filtraciones que venían afectando la estructura.

La actuación sobre las cubiertas tiene además correspondencia con los destinos previstos para el Fondo de Asistencia Educativa. La documentación del Ministerio de Educación santafesino establece que los recursos del FAE pueden utilizarse para reparaciones, ampliaciones y construcciones en edificios escolares y contempla específicamente las intervenciones en techos, pisos y paredes entre las prioridades de aplicación de esos fondos.

En este caso, el aporte destinado a completar la primera etapa asciende a $5.482.482, recursos que permitirán cubrir integralmente los costos correspondientes a la obra prevista en la Escuela Superior de Comercio "José Ingenieros".

Recursos locales para sostener la infraestructura educativa

El Fondo de Asistencia Educativa constituye una herramienta de financiamiento vinculada directamente con municipios y comunas. En el caso de estas últimas, la legislación santafesina establece la obligación de destinar al FAE un porcentaje mínimo de determinados ingresos locales, conformando así una fuente específica para atender las necesidades de los establecimientos educativos de cada jurisdicción.

La normativa provincial dispone que las comunas deben destinar como mínimo el 10% de determinados ingresos a la formación del FAE. Su administración y rendición están sujetas a un régimen específico y los recursos tienen como finalidad atender requerimientos de infraestructura de las instituciones educativas.

Entre los destinos admitidos se encuentran reparaciones de sanitarios, techos, pisos y paredes, pintura, cercos, ampliaciones y nuevas construcciones, además de materiales y otros elementos requeridos para mejorar los edificios escolares. De esta manera, el fondo permite canalizar recursos locales hacia intervenciones concretas de mantenimiento y mejoramiento.

La obra que se ejecuta en San Gregorio se encuadra precisamente en ese esquema, ya que la reparación de cubiertas constituye uno de los usos expresamente contemplados dentro de las prioridades del FAE. En este caso, los fondos permiten avanzar sobre una necesidad específica del establecimiento y complementar una intervención que había comenzado mediante otro mecanismo de financiamiento.

La continuidad de trabajos iniciados con fondos provinciales

Las tareas actuales tienen como antecedente las obras iniciadas por el Gobierno de Santa Fe mediante el FANI. A diferencia del FAE, este instrumento depende del Ministerio de Educación provincial y fue diseñado para atender necesidades urgentes que puedan comprometer la sustentabilidad y continuidad del servicio educativo.

El régimen del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas permite otorgar aportes directamente destinados a establecimientos educativos frente a requerimientos de infraestructura o equipamiento que demandan una respuesta prioritaria. A lo largo de los años, el programa fue utilizado para reparaciones de cubiertas, instalaciones, sanitarios, ampliaciones y otras intervenciones edilicias.

Los problemas de filtraciones y las reparaciones de techos forman parte de las situaciones atendidas mediante este mecanismo. Entre los antecedentes oficiales existen intervenciones financiadas con FANI para ejecutar sobretechos metálicos frente al ingreso de agua, una solución similar a la prevista ahora para el edificio educativo de San Gregorio.

La Provincia mantiene actualmente al FANI como una de sus herramientas para infraestructura escolar. En mayo de 2026, el Gobierno santafesino informó que desde el inicio de la actual gestión había destinado más de $8.171 millones mediante este fondo solamente para intervenciones en 309 establecimientos educativos del departamento La Capital, como parte de su política de mejoramiento de edificios escolares.

Una intervención concentrada en el edificio escolar

En la Escuela Superior de Comercio "José Ingenieros", la combinación de los trabajos iniciados anteriormente y los recursos aportados ahora mediante el FAE permite dar continuidad al proceso de recuperación edilicia. La prioridad inmediata está puesta en completar el sobretecho y eliminar las filtraciones en el ala intervenida.

La ejecución adquiere especial relevancia porque la inversión comprende la totalidad de los materiales y la mano de obra necesaria para finalizar esta etapa, evitando que la intervención quede limitada a una reparación parcial.

El avance forma parte del trabajo articulado con la conducción de la escuela para atender las necesidades del inmueble. Con la obra en marcha, la institución busca completar una intervención iniciada con fondos provinciales y avanzar sobre uno de los problemas concretos de infraestructura que afectaban al establecimiento.

En ese marco, los $5.482.482 asignados mediante el Fondo de Asistencia Educativa permiten sostener la continuidad de las tareas y concentrar los recursos en la cubierta del edificio. La finalización del sobretecho permitirá mejorar las condiciones de conservación y protección del sector intervenido, completando una primera etapa de las mejoras previstas para la Escuela Superior de Comercio "José Ingenieros" de San Gregorio.