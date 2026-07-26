Empleo rural: Abrieron la inscripción para buscar trabajo

Las personas interesadas en trabajar en el sector agropecuario ya pueden incorporarse al Programa de Empleo Rural (PER), una iniciativa del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) destinada a vincular postulantes con empresas que necesitan cubrir puestos en distintas actividades y regiones del país. La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier persona interesada en desempeñarse en el ámbito rural.

La convocatoria corresponde a una nueva etapa del programa, que amplió su alcance respecto de su implementación inicial. Hasta ahora, la herramienta estaba orientada principalmente a trabajadores rurales alcanzados por el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED). Con la modificación, ya no es necesario ser beneficiario de la Prestación por Desempleo del Renatre para incorporarse al PER y quedar disponible para futuras búsquedas laborales.

Cómo inscribirse en el Programa de Empleo Rural

El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial del Renatre. Los interesados deben ingresar a la sección correspondiente al Programa de Empleo Rural y completar un formulario con sus datos personales y un número telefónico de contacto.

A partir de la información proporcionada, el organismo se comunica con el postulante para avanzar en la construcción de su perfil laboral. Ese perfil permite relacionar la experiencia y las habilidades de cada persona con las búsquedas que presenten los empleadores, de acuerdo con las características y requerimientos de los puestos disponibles.

La incorporación al registro no supone una contratación automática. El mecanismo funciona como una herramienta de intermediación laboral: cuando una empresa informa que necesita personal, el Renatre puede identificar dentro de los perfiles relevados aquellos que se ajusten a las condiciones requeridas y facilitar el contacto entre las partes.

El procedimiento busca, de esa manera, generar un canal específico para el mercado de trabajo rural, donde las necesidades de contratación pueden variar según la actividad productiva, la ubicación geográfica y las características particulares de cada puesto.

Un programa que amplió su alcance

El Programa de Empleo Rural fue lanzado en 2026 con el objetivo de promover el empleo registrado mediante un sistema de vinculación entre trabajadores y empleadores del sector agropecuario. En su etapa inicial estaba dirigido a personas beneficiarias del sistema de prestaciones por desempleo del organismo.

La ampliación anunciada en julio modificó ese criterio y extendió la posibilidad de registrarse a todas las personas interesadas en trabajar en actividades agropecuarias, independientemente de su situación previa frente al Renatre o de que estén percibiendo una prestación por desempleo.

Según informó oficialmente el organismo, el PER ya cuenta con más de 5.000 perfiles laborales relevados en todo el país. Esa base permite disponer de información sobre personas interesadas en incorporarse al mercado laboral rural y, al mismo tiempo, conocer las capacidades y experiencias existentes frente a las necesidades planteadas por las empresas.

El programa también tiene una segunda función vinculada con la capacitación. A partir de la información obtenida en las búsquedas y de los requerimientos planteados por los empleadores, el Renatre puede detectar cuáles son las competencias laborales con mayor demanda y utilizar esos datos para orientar sus propuestas de formación.

De esta manera, la iniciativa no se limita a establecer un contacto entre quien busca empleo y quien necesita contratar personal. La información relevada también sirve para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la empleabilidad, especialmente frente a puestos que demandan conocimientos o competencias específicas.

Las empresas también pueden registrar sus búsquedas

El esquema contempla además la participación de empleadores rurales que necesitan incorporar trabajadores. Las empresas registradas pueden cargar gratuitamente sus búsquedas mediante el Portal Renatre, especificando las características de los puestos que necesitan cubrir.

Con esos requerimientos, el organismo puede identificar perfiles compatibles dentro de la base de postulantes y acercarlos a las empresas. La intermediación busca agilizar el encuentro entre la demanda de personal y las personas disponibles para trabajar, aunque la presentación de candidatos no implica un compromiso de contratación para el empleador.

El sistema forma parte de las herramientas impulsadas por el Renatre para favorecer la registración laboral en las actividades rurales. El organismo tiene entre sus funciones la registración de trabajadores y empleadores del sector, además de administrar prestaciones por desempleo y desarrollar acciones de capacitación y protección vinculadas al trabajo rural.

Consultas en Rosario y el sur de Santa Fe

Para quienes residan en Rosario o localidades de la región, el Renatre cuenta con la Delegación Santa Fe Sur. La oficina funciona en 9 de Julio 3260, en Rosario, de lunes a viernes de 8 a 16, y recibe consultas vinculadas con los servicios y programas del organismo.

La delegación dispone del teléfono (0341) 792-4892. Además, el Renatre mantiene habilitada su línea gratuita nacional 0800-777-7366 para denuncias y consultas, mientras que las consultas específicas sobre el Programa de Empleo Rural pueden realizarse mediante el correo electrónico per@renatre.org.ar.

La inscripción al PER permanece disponible de manera gratuita para quienes busquen oportunidades laborales en el sector agropecuario. Con la apertura de esta nueva etapa, el registro deja de estar restringido a beneficiarios de la prestación por desempleo y amplía la base de potenciales trabajadores, mientras las empresas pueden utilizar el mismo esquema para comunicar sus necesidades de contratación y acceder a perfiles acordes con cada búsqueda.