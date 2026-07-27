Villa Cañás: Avanza la obra de la dársena de Ruta 94 y Avenida 64

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una nueva etapa de la construcción de dársenas sobre la Ruta Provincial Nº 94, con trabajos concentrados ahora en la intersección con Avenida 64. La intervención busca mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en uno de los accesos a la ciudad.

La obra es ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas municipal con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad. En esta instancia se realizan trabajos de movimiento de suelo, nivelación y colocación de hormigón elaborado para avanzar en la conformación de la nueva infraestructura vial.

Trabajos en el cruce con Avenida 64

La intervención sobre avenida 64 forma parte del proyecto de construcción de dársenas en la Ruta Provincial 94, una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de ingreso y egreso de Villa Cañás y brindar mayor seguridad a los vehículos que realizan maniobras en los cruces con la traza provincial.

En esta nueva etapa, las tareas incluyen movimiento de suelo, nivelación y colocación de hormigón elaborado, trabajos necesarios para preparar y consolidar el sector donde quedará conformada la dársena.

La actuación apunta especialmente a ordenar la circulación en la intersección, donde confluyen quienes transitan por la Ruta 94 y los vehículos que utilizan avenida 64 para ingresar o salir de la planta urbana. La incorporación de un espacio específico para estas maniobras permitirá mejorar la organización del tránsito en ese punto.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con la Dirección Provincial de Vialidad, organismo que participa del proyecto debido a que la intervención se realiza sobre una ruta perteneciente a la red vial de la provincia de Santa Fe.

También pavimentarán la bajada por Avenida 64

La obra tendrá además una intervención complementaria dentro del acceso urbano. Se realizará la pavimentación de la bajada por Avenida 64, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan habitualmente este ingreso a Villa Cañás.

De esta manera, el proyecto no se limita a la construcción de la dársena sobre la Ruta 94, sino que contempla también la continuidad del recorrido hacia la avenida. La pavimentación permitirá completar la conexión entre la ruta y la trama urbana sobre una superficie adecuada para el tránsito vehicular.

La mejora adquiere relevancia porque Avenida 64 funciona como uno de los puntos de vinculación entre la carretera provincial y distintos sectores de la ciudad. La intervención permitirá acondicionar el ingreso y complementar la infraestructura que se está construyendo sobre la traza principal.

Un proyecto para dos accesos sobre la Ruta 94

La construcción de dársenas tiene como antecedente el convenio firmado en noviembre de 2024 entre la Municipalidad de Villa Cañás y la Dirección Provincial de Vialidad. El acuerdo contempló la ejecución de dos dársenas en los cruces de la Ruta 94 con las avenidas 59 y 64, con el propósito de intervenir sobre dos puntos importantes de acceso a la ciudad.

Según se informó al momento de la firma, el convenio estableció una inversión provincial de $184.496.628,26 para financiar los trabajos. El proyecto avanzó posteriormente hacia su etapa de ejecución y, en octubre de 2025, comenzaron las tareas correspondientes a las obras previstas en ambos sectores.

La actual intervención en Avenida 64 representa, por lo tanto, la continuidad de ese esquema de mejoras acordado entre el municipio y la Provincia. El objetivo central es brindar mayor seguridad en las maniobras de ingreso y salida desde la Ruta 94, además de favorecer una circulación más ordenada en las intersecciones.

La Ruta Provincial 94 constituye una vía fundamental para la conectividad de Villa Cañás y otras localidades del sur santafesino. En el ámbito urbano, sus cruces con las principales avenidas concentran movimientos de vehículos que ingresan y egresan de la ciudad, por lo que las condiciones de esos accesos tienen incidencia directa sobre la circulación cotidiana.

Continuidad de las mejoras en los accesos

La etapa iniciada sobre Avenida 64 suma así un nuevo avance al proyecto vial desarrollado conjuntamente entre la Municipalidad de Villa Cañás y el Gobierno provincial. La preparación del terreno, la nivelación y el hormigonado conforman la secuencia de trabajos prevista para materializar la dársena.

A esas tareas se incorporará posteriormente la pavimentación de la bajada por la avenida, completando la intervención en el sector y mejorando la transición entre la Ruta 94 y la red urbana.

Con el avance de la obra, el cruce de Ruta 94 y avenida 64 contará con una infraestructura diseñada para ordenar las maniobras y mejorar la seguridad vial, tanto para quienes circulan por la carretera provincial como para aquellos que utilizan este acceso para entrar o salir de Villa Cañás.