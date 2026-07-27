Wheelwright: Fiscales alertaron sobre nuevas formas de estafa

Una charla abierta a la comunidad reunió en Wheelwright a fiscales del sur santafesino para analizar modalidades de estafas telefónicas y virtuales y brindar herramientas que permitan reconocer situaciones sospechosas. La prevención y el resguardo de datos personales fueron los ejes centrales de la jornada, organizada por la Comuna ante mecanismos de engaño que utilizan canales cotidianos como llamadas, mensajes y códigos QR.

La exposición estuvo encabezada por Mauricio Clavero, fiscal regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acompañado por Mauro Menéndez, fiscal de Rufino; Julián Cochero, de Melincué; y Damián Casullo, de Venado Tuerto.

Durante el encuentro se repasaron distintas estrategias utilizadas para intentar engañar a las personas mediante teléfonos celulares y líneas fijas, junto con mecanismos que aprovechan herramientas digitales y la identidad de organismos públicos, empresas o servicios conocidos.

Llamadas, códigos QR y organismos falsos

Uno de los puntos abordados fue la diversidad de recursos empleados para generar confianza, urgencia o preocupación en las potenciales víctimas. Las maniobras pueden comenzar con una llamada, un mensaje o un código QR que aparenta tener un origen legítimo, para luego intentar obtener información personal, bancaria o credenciales de acceso.

Entre los ejemplos tratados aparecieron llamadas telefónicas fraudulentas, contactos realizados a través de celulares y engaños vinculados con códigos QR utilizados en comercios o asociados a supuestas multas. También se analizaron comunicaciones que simulan proceder de organismos como PAMI y ANSES, además de plataformas comerciales como Mercado Libre.

La advertencia coincide con comunicaciones oficiales difundidas por organismos nacionales. ANSES reiteró en marzo de 2026 que no solicita datos personales, claves ni información bancaria mediante llamadas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. El organismo formuló esa advertencia luego de detectar intentos recientes en los que personas ajenas a la institución se presentaban como integrantes de ANSES y ofrecían supuestos beneficios económicos para obtener información de los destinatarios.

ANSES también señala que sus trámites y consultas son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Frente a comunicaciones sospechosas, recomienda no ingresar a formularios o enlaces recibidos por canales dudosos y utilizar exclusivamente sus vías oficiales de atención.

La suplantación de identidad como mecanismo

La utilización del nombre de instituciones reconocidas constituye uno de los recursos analizados durante la jornada de Wheelwright. La apariencia de legitimidad busca reducir la desconfianza inicial de la persona contactada y facilitar que responda preguntas, siga instrucciones o entregue información que normalmente no proporcionaría a un desconocido.

PAMI mantiene, por su parte, una campaña específica para prevenir estafas virtuales y recomienda no compartir datos personales cuando exista alguna sospecha sobre el origen del contacto. Además, actualmente advierte que sus bots de WhatsApp para afiliados y prestadores permanecen fuera de servicio desde el 1 de enero de 2026 mientras desarrolla una nueva versión del sistema. Por esa razón, indica que cualquier mensaje recibido por esa vía en nombre del organismo debe ser desestimado.

La misma lógica puede utilizarse mediante la identidad de empresas privadas. Mercado Libre explica en sus recomendaciones de seguridad que el phishing consiste en simular una comunicación de una organización legítima para inducir al usuario a ingresar información en sitios falsos. La plataforma también advierte que nunca solicita por teléfono contraseñas de acceso, códigos de seguridad de las cuentas ni claves bancarias.

Advertencias también en Santa Fe

Los intentos de engaño mediante la identidad de instituciones no son ajenos a la provincia. En marzo de este año, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre publicaciones fraudulentas difundidas en redes sociales que apuntaban principalmente a jubilados y ofrecían un supuesto descuento del 50% en la factura.

Según informó entonces el Gobierno santafesino, el mecanismo buscaba obtener datos de las personas para posteriormente contactarlas y, mediante distintas maniobras, conseguir información personal y bancaria. La EPE recordó que nunca solicita por WhatsApp contraseñas, números de tarjetas ni datos bancarios, y recomendó recurrir únicamente a sus canales oficiales.

Ese antecedente refleja uno de los aspectos planteados en Wheelwright: las maniobras no dependen necesariamente de una tecnología sofisticada, sino que pueden combinar herramientas digitales con técnicas de persuasión y aprovechar nombres conocidos para construir una situación aparentemente confiable.

Prevención desde la comunidad

La actividad organizada por la Comuna tuvo como objetivo proporcionar herramientas para que los vecinos puedan identificar señales de alerta antes de realizar una operación, responder una comunicación o suministrar información sensible.

La participación de integrantes del Ministerio Público de la Acusación permitió abordar la problemática desde la experiencia de fiscales que trabajan en diferentes localidades del departamento General López. Clavero conduce desde marzo la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, con sede en Venado Tuerto y competencia territorial en el sur provincial.

Su designación había recibido el acuerdo de la Asamblea Legislativa en febrero y posteriormente asumió como fiscal regional. Menéndez desarrolla funciones en Rufino, Cochero tiene sede en Melincué y Casullo interviene desde Venado Tuerto, por lo que la jornada reunió representantes de distintas áreas de la estructura fiscal de la región.

La prevención aparece así como una herramienta complementaria frente a delitos cuya primera etapa puede producirse lejos de cualquier dependencia policial o judicial: directamente en el teléfono de la potencial víctima.

Informarse antes de responder o entregar datos

La jornada dejó como mensaje central la necesidad de desconfiar de comunicaciones inesperadas que solin información sensible, planteen situaciones urgentes o intenten conducir rápidamente a una operación.

Verificar por canales oficiales antes de entregar datos o seguir instrucciones puede interrumpir la maniobra antes de que se concrete. La recomendación adquiere especial importancia cuando el contacto utiliza el nombre de un organismo público, banco, empresa o servicio conocido para construir credibilidad.

En ese escenario, la charla desarrollada en Wheelwright buscó acercar información concreta a los vecinos y reforzar una conducta preventiva frente a mecanismos que pueden cambiar de formato, pero conservan un objetivo común: conseguir que la persona confíe en una identidad falsa y actúe antes de comprobar quién está realmente detrás de la comunicación.