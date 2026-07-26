El socialismo mostró unidad y marcó distancia de Milei

El Partido Socialista celebró sus 130 años con un multitudinario encuentro en Rosario, donde ratificó su pertenencia a Unidos y proyectó su estrategia hacia 2027. La convocatoria reunió, según los organizadores, a más de 5 mil militantes, dirigentes y simpatizantes de Santa Fe y otros puntos del país, en una jornada atravesada por críticas al gobierno nacional y llamados a construir una alternativa política.

El encuentro tuvo como uno de sus ejes centrales la decisión del socialismo de fortalecer Unidos para Cambiar Santa Fe sin acercamientos con La Libertad Avanza. Desde el escenario, los referentes partidarios reivindicaron un modelo provincial asentado en el trabajo, la producción, el campo, la industria, la salud y la educación públicas, la ciencia y la universidad, además de la solidaridad y el esfuerzo colectivo.

La celebración rosarina se inscribió en el 130º aniversario de la fundación del Partido Socialista argentino, ocurrida el 28 de junio de 1896. La fuerza había conmemorado formalmente esa fecha un mes antes, con actividades nacionales en las que Mónica Fein renovó su mandato como presidenta y Alfredo Lazzeretti asumió como secretario general.

Una alternativa hacia 2027

El secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, planteó que la construcción electoral debe buscar una alternativa al actual gobierno nacional sin regresar a experiencias anteriores. "La Argentina necesita superar a Milei pero sin volver atrás ni apelar a fórmulas que ya fracasaron", afirmó.

Blanco reivindicó además la política como herramienta de transformación frente al cuestionamiento que, según sostuvo, atraviesa la actividad pública. "En estos tiempos en que muchos quieren convencernos de que la política es una mala palabra, les decimos que hay una política que sirve", expresó, antes de asociar esa concepción con políticas de salud, transporte, educación y seguridad, y con respuestas para comerciantes, pymes y productores.

El dirigente también puso el foco sobre Rosario y sostuvo que la ciudad atraviesa una etapa diferente después de los años signados por elevados niveles de violencia. Sin embargo, planteó la necesidad de encarar una nueva etapa de transformaciones estructurales con perspectiva de largo plazo. "Necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años", señaló.

En ese marco, Blanco vinculó el futuro de Rosario con la experiencia de gestión de su partido. "¿De dónde van a surgir si no es de la planificación, de la sensibilidad y de la capacidad de gestionar del socialismo?", preguntó ante los asistentes.

García proyectó al partido hacia el próximo ciclo electoral

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, recuperó la trayectoria histórica de la fuerza y destacó a quienes participaron de sus comienzos. "El Partido Socialista no llegó a la política para acompañar los cambios; llegó para empujarlos", afirmó.

La legisladora sostuvo que las condiciones actuales exigen nuevas respuestas institucionales y reivindicó un Estado con capacidad de intervención, innovación tecnológica y políticas de cuidado. En ese contexto, llamó a combinar la trayectoria histórica del partido con la incorporación de nuevas generaciones a la construcción política.

La proyección hacia las elecciones de 2027 apareció explícitamente en su discurso. "El 2027 tiene alma y corazón socialistas", sostuvo García, en una definición que sintetizó la intención de la dirigencia de ampliar su protagonismo dentro del escenario político provincial y nacional.

El posicionamiento se produce mientras el PS mantiene su participación en Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición a la que resolvió incorporarse en 2023 y que actualmente conduce el gobierno provincial. En junio de este año, el partido renovó sus autoridades santafesinas y confirmó la continuidad de Joaquín Blanco como secretario general y Varinia Drisun como secretaria general adjunta, ratificando entonces su decisión de fortalecer el frente oficialista.

Críticas al Gobierno nacional y reivindicación de valores históricos

El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, destacó la dimensión política y territorial de la convocatoria. "Nos juntamos para sentirnos más fuertes y acompañados, para escucharnos, conocernos, sumar a otros y seguir creciendo", afirmó. Para el legislador, "esa es la fortaleza del socialismo: escuchar mucho, mirar lejos y construir cerca".

La secretaria general adjunta del PS santafesino, Varinia Drisun, reivindicó la vigencia de los principios históricos de la fuerza y enumeró entre ellos la igualdad, los derechos de los trabajadores y las mujeres, la solidaridad, la transparencia y la participación. Drisun planteó que esos principios deben servir de base para construir una alternativa nacional al oficialismo de Javier Milei.

"Con esos valores y el trabajo conjunto de todos los socialistas tenemos que ser protagonistas de una Argentina que deje atrás las políticas de Milei", sostuvo la dirigente.

En la misma línea, la presidenta nacional del PS, Mónica Fein, convocó a "construir un proyecto nacional con amor, solidaridad y la mano extendida a quien lo necesita". El diputado nacional Esteban Paulón llevó esa definición directamente al terreno electoral y llamó a "decirle a la Argentina que hay una alternativa a Milei y que el socialismo va a dar pelea en 2027 en cada provincia".

Una convocatoria con representación provincial

Antes de los principales discursos se dirigieron a los presentes la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; la diputada provincial Lionella Cattalini; y el concejal rosarino Federico Lifschitz. El diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti no pudo asistir y envió un saludo que fue leído durante el encuentro.

La jornada contó además con dirigentes, funcionarios, legisladores e intendentes de distintos puntos de Santa Fe, entre ellos Juan Carlos Zabalza; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y los secretarios Emilio Jatón, Érica Hynes y José Garibay, junto con Pablo Seghezzo, de Vialidad Provincial.

También participaron los diputados provinciales Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti, además de representantes de gobiernos locales y militantes llegados desde distintos puntos de la provincia.

Entre los intendentes presentes estuvieron Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Omar Colombo, de Recreo; Pablo Pinotti, de Sunchales; Carlos Pighin, de Alvear; Iván Sánchez, de Las Toscas; y Ezequiel Ruani, de San José de la Esquina.

El encuentro dejó así una definición política orientada a reforzar la identidad socialista dentro de Unidos y disputar protagonismo hacia 2027, combinando la reivindicación de sus 130 años de historia con un posicionamiento crítico frente al rumbo del Gobierno nacional.