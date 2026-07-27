Diego de Alvear prepara las conexiones a la red cloacal

Diego de Alvear avanza hacia la puesta en funcionamiento efectiva de su nuevo sistema de desagües cloacales. Con la infraestructura principal terminada, autoridades provinciales, comunales y de la cooperativa que tendrá a su cargo el servicio comenzaron a coordinar el inicio de las conexiones domiciliarias que permitirán incorporar los hogares a la red.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio encabezó una reunión de trabajo junto al presidente comunal de Diego de Alvear, Pablo Sosa; la subsecretaria de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Vilma Olivieri; y el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito, Vivienda y Consumo (Copescrevi) de San Gregorio, Vicente Jorge Losada. La entidad será responsable de la prestación del servicio en la localidad.

El encuentro estuvo centrado en la organización de la etapa que permitirá pasar de la obra de infraestructura al uso cotidiano del sistema. "Después de una obra histórica, llegó el momento más esperado: que los vecinos puedan empezar a conectarse a la red y contar con un servicio esencial que mejora su calidad de vida. Ese era el objetivo desde el primer día y hoy estamos cada vez más cerca de hacerlo realidad", expresó Di Gregorio.

Una inversión superior a $5.130 millones

La magnitud del proyecto quedó reflejada en la inversión provincial y en la infraestructura construida. La obra demandó más de $5.130 millones e incluye más de 17 kilómetros de cañerías y 970 conexiones domiciliarias, además de dos estaciones elevadoras y una planta compacta de tratamiento de barros activados.

Los datos coinciden con los difundidos oficialmente por el Gobierno de Santa Fe al habilitar el sistema en marzo pasado. La planta fue diseñada con una capacidad de depuración de 303 metros cúbicos diarios y forma parte de una infraestructura destinada a reemplazar progresivamente los sistemas individuales utilizados históricamente en la localidad.

El proyecto tiene antecedentes que se remontan a la gestión provincial anterior. En enero de 2023 se realizó la licitación del sistema de desagües cloacales, cuando se proyectaba beneficiar a más de 2.000 habitantes y alcanzar una cobertura cercana al 94% de la población. El pliego oficial contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto inicial superior a $541 millones, monto que posteriormente fue actualizado y terminó muy por debajo de la inversión final informada para la obra.

La ejecución tomó impulso durante la actual gestión provincial. En julio de 2025 los trabajos habían superado el 50%, mientras que en septiembre de ese año el avance informado oficialmente era superior al 70%. Para entonces ya estaban instaladas las estaciones elevadoras y la planta de tratamiento, mientras continuaban las intervenciones necesarias para completar el complejo sanitario.

Del sistema terminado a las conexiones de los hogares

La finalización física de la infraestructura no implica, por sí sola, que cada vivienda esté utilizando el servicio. La instancia que ahora se organiza busca precisamente concretar las conexiones domiciliarias para que la red comience a tener impacto directo en los hogares.

Di Gregorio señaló que ese paso constituye el objetivo final de la inversión. "Las obras cobran verdadero sentido cuando llegan a la vida cotidiana de la gente. Cada conexión domiciliaria significa más salud, mejores condiciones sanitarias y una solución definitiva para un problema que los vecinos padecieron durante muchos años", sostuvo.

Antes de contar con esta infraestructura, Diego de Alvear dependía de cámaras sépticas y pozos negros o ciegos para el tratamiento domiciliario de los líquidos cloacales. Esa situación había sido identificada expresamente en la documentación técnica utilizada para licitar el proyecto, que planteó la construcción de la red como respuesta a una carencia estructural de la localidad.

El sistema fue habilitado por el Gobierno provincial el 27 de marzo de 2026, luego de atravesar las etapas finales de ejecución y pruebas. La puesta en servicio de las conexiones particulares representa ahora el paso necesario para que esa infraestructura pueda reemplazar progresivamente los mecanismos individuales de disposición de efluentes.

El impacto de las napas altas y las lluvias

La senadora vinculó además la importancia del nuevo servicio con las dificultades que atraviesan los hogares durante períodos de precipitaciones abundantes. Las napas elevadas pueden acelerar el colapso de los pozos absorbentes, una problemática que adquiere especial relevancia para las viviendas que todavía dependen de esos sistemas.

"Sabemos las dificultades que generan las lluvias cuando las napas están altas. Por eso esta obra también representa tranquilidad para muchas familias, que dejarán de depender de sistemas individuales y contarán con un servicio moderno y seguro", afirmó Di Gregorio.

La infraestructura construida permitirá que los líquidos cloacales sean conducidos mediante la red hacia la planta de tratamiento, en lugar de depender exclusivamente de su disposición dentro de cada terreno. Durante la ejecución del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas también destacó entre sus objetivos mejorar las condiciones sanitarias y reducir el impacto de los sistemas domiciliarios sobre las napas.

Coordinación para poner en marcha el servicio

La nueva etapa requerirá la articulación entre Provincia, comuna, cooperativa y usuarios para avanzar con las conexiones y la operación del sistema. En ese esquema, Copescrevi tendrá a su cargo la prestación del servicio, mientras las autoridades trabajan en los aspectos necesarios para que los vecinos puedan incorporarse a la red.

Di Gregorio destacó la coordinación institucional y atribuyó a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la continuidad y finalización del proyecto. "Quiero reconocer la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico de llevar adelante esta inversión histórica, y también el compromiso de las autoridades locales y de la cooperativa que administrará el servicio. Cuando cada institución hace su parte, las obras se transforman en soluciones concretas para los vecinos", concluyó.

Con la infraestructura terminada y el sistema habilitado, el desafío inmediato será transformar las 970 conexiones previstas en hogares efectivamente incorporados a la red cloacal. Será esa instancia la que complete el objetivo sanitario de una obra concebida para que Diego de Alvear cuente por primera vez con un sistema integral de desagües y tratamiento de líquidos cloacales.