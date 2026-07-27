Murió un hombre de 80 años tras incendiarse su vivienda en María Teresa

El fuego se desató este lunes por la mañana en una vivienda de calle Dimas Menéndez. Bomberos encontró a la víctima desvanecida en un baño y fue trasladada al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Investigan si el incendio comenzó en una estufa a leña.

Un incendio registrado durante la mañana de este lunes en una vivienda de María Teresa terminó con la muerte de un hombre de aproximadamente 80 años, quien fue encontrado desvanecido en el interior del inmueble cuando los Bomberos Voluntarios lograron ingresar después de controlar las llamas.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre calle Dimas Menéndez, entre Santa Fe y Pedro Loretto, y movilizó al personal del cuartel local desde las primeras horas de la jornada. La alarma fue recibida alrededor de las 6.40, cuando el fuego ya se había propagado por gran parte de la vivienda.

Según explicó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Teresa, Danilo Godoy, cuando las dotaciones llegaron al lugar se encontraron con un incendio completamente generalizado, situación que obligó a concentrar inicialmente los esfuerzos en contener el avance de las llamas y generar condiciones seguras para acceder al interior de la propiedad.

El hombre fue encontrado cerca de la salida

Una vez que los bomberos pudieron avanzar dentro de la casa, localizaron al residente, un hombre de unos 80 años que se encontraba desvanecido en un baño situado cerca de la salida de la vivienda.

La víctima fue retirada del inmueble y trasladada de inmediato al hospital de María Teresa para recibir asistencia médica. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del hombre ni se precisaron las circunstancias médicas que provocaron su muerte. Tampoco se estableció públicamente si el deceso estuvo relacionado con quemaduras, inhalación de humo u otra consecuencia del incendio.

Investigan cómo comenzó el incendio

Las causas que originaron el fuego todavía son materia de investigación. De acuerdo con los primeros indicios observados en el lugar, una de las hipótesis apunta a una estufa a leña que se encontraba dentro de la vivienda, aunque esa posibilidad deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.

Godoy sostuvo que el artefacto podría estar relacionado con el inicio del incendio, pero evitó dar por establecida la causa mientras continúan las tareas destinadas a reconstruir cómo comenzó y se propagó el fuego.

Por ese motivo, la presencia de la estufa constituye por ahora una hipótesis y no una conclusión pericial. Las autoridades deberán analizar el escenario y los elementos hallados en el inmueble antes de determinar el origen definitivo del siniestro.

En ese contexto, las recomendaciones nacionales para la prevención de incendios estructurales incluyen la revisión periódica de las instalaciones eléctricas y de gas por profesionales, la disponibilidad de detectores de humo y extintores y la elaboración de un plan familiar de evacuación. El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo también aconseja conocer y mantener disponibles los contactos locales de Bomberos, Policía y Protección Civil.

Durante el invierno, además, los organismos nacionales recomiendan verificar el estado de estufas y chimeneas y extremar las precauciones al utilizar sistemas de calefacción a gas, leña o combustibles líquidos. Se trata de recomendaciones generales de prevención y no implican una determinación sobre lo ocurrido este lunes en María Teresa, cuya causa permanece bajo investigación.

La vivienda lindera no sufrió daños estructurales

El incendio generó también preocupación por la posibilidad de que las llamas alcanzaran construcciones próximas. Sin embargo, el responsable del cuartel aclaró que existe una sola vivienda contigua a la propiedad afectada y que, tras las verificaciones realizadas, no se detectaron consecuencias estructurales en ese inmueble.

“En realidad hay una sola vivienda contigua a la incendiada, pero corroboramos que no sufrió consecuencias estructurales”, señaló Godoy.

Controlado el incendio y finalizadas las tareas de emergencia, quedaron pendientes las actuaciones destinadas a establecer con precisión dónde comenzó el fuego y qué circunstancias provocaron su rápida propagación por la vivienda.

El episodio tuvo un desenlace fatal para el único residente mencionado en la información disponible y causó conmoción en María Teresa. Mientras avanza la investigación, la principal hipótesis se concentra en el sector donde se encontraba la estufa a leña, aunque será necesario aguardar los resultados de las pericias para determinar definitivamente el origen del incendio.