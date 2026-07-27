Christophersen: Murió la adolescente y ya son tres las víctimas del choque

Irene Molina, la adolescente de 16 años que permanecía internada en grave estado tras el choque frontal ocurrido sobre la ruta provincial 14, en jurisdicción de Christophersen, murió luego de permanecer ocho días hospitalizada. Su fallecimiento elevó a tres el número de víctimas fatales del siniestro, registrado durante la mañana del domingo 19 de julio.

La joven se encontraba internada en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto desde el día de la colisión, ocurrida a la altura de la bajada de Campo Drincovich. Su muerte fue confirmada por familiares, después de varios días en los que permaneció bajo atención médica con un cuadro de gravedad.

Irene viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su madre, Maricel Betiana Retamoso, de 45 años y oriunda de Máximo Paz, y Aurelio Martín Díaz, de 50 años, con domicilio en General Villegas. Retamoso y Díaz murieron en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que la adolescente había sido rescatada y trasladada de urgencia a Venado Tuerto.

Un choque frontal sobre la ruta provincial 14

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8.20 del domingo 19 de julio sobre la ruta provincial 14, en jurisdicción de Christophersen, en el departamento General López. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el Chevrolet Corsa y una Toyota Hilux protagonizaron una colisión frontal en inmediaciones del acceso a Campo Drincovich.

La magnitud del impacto obligó a desplegar un operativo de emergencia en el que intervinieron bomberos voluntarios, personal sanitario y efectivos policiales de distintas localidades de la zona. Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron a los ocupantes del automóvil atrapados en el interior del vehículo, por lo que debieron realizar tareas específicas para liberarlos.

En las tareas participaron Bomberos Voluntarios de María Teresa y San Gregorio. Para concretar la extracción de las personas atrapadas en el Corsa fue necesario estabilizar previamente el automóvil y emplear herramientas hidráulicas, mientras los servicios sanitarios trabajaban en la asistencia de los involucrados.

Para Maricel Betiana Retamoso y Aurelio Martín Díaz, sin embargo, las consecuencias del choque fueron fatales y ambos fallecieron en el lugar. Irene fue rescatada con vida y derivada al Hospital Alejandro Gutiérrez, donde permaneció internada desde aquella mañana.

Los ocupantes de la Toyota Hilux sobrevivieron al impacto. Las primeras evaluaciones realizadas después del siniestro indicaron que presentaban golpes y lesiones, sin que se informaran consecuencias fatales entre quienes viajaban en la camioneta.

Ocho días de internación

Desde el domingo 19, la situación de Irene había generado especial preocupación debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La adolescente permaneció internada en Venado Tuerto durante ocho días, mientras familiares y allegados aguardaban su evolución.

Finalmente, este lunes 27 de julio se conoció la noticia de su fallecimiento. Irene era la única sobreviviente entre los ocupantes del Chevrolet Corsa y su muerte terminó de dimensionar la gravedad de una colisión que ya había provocado dos fallecimientos en el lugar.

La confirmación fue realizada por su tía, Noelia Retamoso, quien informó además que el cuerpo de la adolescente será trasladado a Máximo Paz para su despedida. Allí también descansan los restos de su madre, fallecida en el mismo siniestro.

En medio del dolor por la muerte de su hermana y su sobrina, Noelia agradeció el acompañamiento recibido durante los días de internación de Irene y las expresiones de apoyo hacia la familia. También reclamó que se esclarezca lo sucedido y pidió justicia por las tres personas que perdieron la vida: Maricel Betiana Retamoso, Irene Molina y Aurelio Martín Díaz.

La investigación continúa

A más de una semana del choque, las circunstancias que provocaron la colisión frontal continúan bajo investigación. Hasta el momento no se informó oficialmente una mecánica definitiva que permita establecer cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos.

El escenario del siniestro estuvo ubicado sobre la ruta provincial 14, una vía que atraviesa distintas localidades del sur santafesino y que en el departamento General López conecta, entre otros puntos, la zona de María Teresa, Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear.

Durante el operativo inicial, la circulación en el sector permaneció afectada mientras los equipos de emergencia desarrollaban las tareas de asistencia y rescate y se realizaban las actuaciones correspondientes para avanzar en la determinación de las causas.

La muerte de Irene modifica ahora el saldo definitivo conocido del episodio. Tres de las personas involucradas perdieron la vida como consecuencia del choque ocurrido en Christophersen, mientras la investigación deberá determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades en una de las tragedias viales que golpearon al sur santafesino durante julio.