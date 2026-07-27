Última semana para adhirir al plan de pagos de impuestos

El Plan Especial de Pago del Gobierno de Santa Fe ingresó en su última semana de vigencia con 22.481 adhesiones registradas hasta la semana pasada. Las familias y los pequeños y medianos contribuyentes concentran la mayor parte de las solicitudes, mientras el plazo establecido para ingresar al régimen vence este viernes 31 de julio.

La herramienta fue implementada para facilitar la regularización de obligaciones tributarias provinciales vencidas hasta el 31 de marzo de 2026. Comprende deudas correspondientes a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Impuesto de Sellos, Patente Única sobre Vehículos e Instituto Becario, además de los intereses y multas alcanzados por la normativa.

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, destacó la respuesta obtenida por el programa y explicó que «el objetivo es aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas santafesinas». Además, sostuvo que «este plan es una herramienta más para brindar alivio en un contexto macroeconómico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento».

La Provincia informó que el vencimiento continúa fijado para el 31 de julio, aunque se encuentra bajo análisis una posible extensión de la vigencia del régimen.

Familias y pequeños contribuyentes concentran las adhesiones

El Plan A, dirigido a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, reúne 17.054 adhesiones. Más de tres de cada cuatro solicitudes registradas corresponden a este segmento.

Dentro de esa modalidad, Patente Automotor concentra 10.192 adhesiones, seguida por el Impuesto Inmobiliario, con 4.023. Otras 2.829 corresponden a Ingresos Brutos y 10 al Impuesto de Sellos.

El Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, acumula 5.072 solicitudes. De ese total, 2.815 corresponden a Patente Automotor y 2.245 al Impuesto Inmobiliario, mientras que se contabilizaron 10 adhesiones por Ingresos Brutos y dos por Sellos.

Entre los grandes contribuyentes incluidos en el Plan C, la mayor cantidad de regularizaciones también se concentra en Patente Automotor, con 171 solicitudes. A ellas se agregan seis correspondientes a Ingresos Brutos y cinco al Impuesto Inmobiliario.

Por su parte, el Plan D, previsto para contribuyentes comprendidos en determinadas situaciones de incumplimiento, alcanzó 152 adhesiones: 69 por Patente Automotor, 44 por Ingresos Brutos y 39 por Impuesto Inmobiliario.

El régimen contempla además condiciones específicas para prestadores de servicios asistenciales o de salud para personas con discapacidad. En este segmento se habilitó financiación de hasta 36 cuotas con una tasa mensual del 0%. Hasta el 30 de junio se habían contabilizado 20 solicitudes: nueve por Patente Automotor, seis por Impuesto Inmobiliario y cinco por Ingresos Brutos.

Las condiciones varían según cada contribuyente

El Plan Especial contempla alternativas de hasta 36 cuotas, con tasas que dependen del perfil del contribuyente y del plazo elegido. De acuerdo con la normativa que instrumentó el régimen, no todas las financiaciones extendidas tienen interés del 0%.

Para los contribuyentes comprendidos en el Plan A, las financiaciones de hasta 12 cuotas tienen una tasa mensual del 0%, mientras que entre 13 y 36 cuotas se aplica una tasa del 1,5% mensual. En el Plan B, el 0% alcanza hasta seis cuotas; entre siete y 12 la tasa es del 0,5%, y entre 13 y 36 asciende al 2% mensual.

En el Plan C, las primeras seis cuotas tienen tasa del 0%; de siete a 12 se aplica un 0,75% mensual y de 13 a 36, un 2,5%. Para el Plan D, las tasas previstas son del 0,5% mensual hasta seis cuotas, del 1,5% entre siete y 12, y del 3% entre 13 y 36 cuotas. El importe mínimo establecido para cada cuota es de $10.000.

Cómo realizar la adhesión

El trámite se realiza de manera digital a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe. El primer paso consiste en generar la liquidación correspondiente a la obligación que se pretende regularizar.

Para Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor debe utilizarse el trámite de visualización y liquidación de deuda. En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, la gestión se efectúa mediante la opción destinada a la liquidación de deuda de Ingresos Brutos y Aportes Sociales, para lo cual es necesario tener previamente habilitado en ARCA el servicio API – Santa Fe – LDAE.

Una vez generada la liquidación, el sistema permite ingresar al Plan Especial de Pago 2026 y seleccionar la cantidad de cuotas, además de consultar el monto financiado, el valor de cada pago y el cronograma de vencimientos.

Antes de confirmar la solicitud, el contribuyente debe completar una declaración jurada con el carácter en el que actúa, correo electrónico, teléfono de contacto y CBU. Finalizado el procedimiento, puede obtener el formulario del convenio y el comprobante de la primera cuota.

El pago inicial puede realizarse mediante las modalidades habilitadas, entre ellas tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata mediante Debin a través de PlusPagos. Las cuotas posteriores se debitan automáticamente de la cuenta bancaria informada al formalizar la adhesión.