Teodelina confirmó la programación del 34° Encuentro Interprovincial de Teatro

Con elencos de Rosario, CABA, Entre Ríos, La Plata, Córdoba, Vedia y Carlos Casares, el encuentro se desarrollará del 14 al 16 de agosto en distintos espacios culturales de la localidad. Habrá diez obras teatrales, una propuesta artística de apertura y un homenaje al grupo Carlos Gaggeri durante el cierre.

Teodelina volverá a convertirse en punto de encuentro para el teatro independiente con la realización del 34° Encuentro Interprovincial de Teatro, que se desarrollará durante tres jornadas, del viernes 14 al domingo 16 de agosto. La programación reunirá producciones procedentes de diferentes ciudades y provincias y tendrá como escenarios principales la Sala Horacio Caimi y el Club de los Abuelos.

El cronograma difundido por el Gobierno de Teodelina contempla diez obras teatrales distribuidas durante el fin de semana, además de la propuesta artística prevista para la apertura oficial y las actividades programadas para el cierre.

La apertura será el viernes 14 de agosto a las 18:30 en el Complejo Cultural “JGM”, con la presentación de Ritmos Urbanos y la participación de la Compañía Foco Circo, marcando el inicio de tres días dedicados a las artes escénicas.

Tres funciones para abrir el encuentro

Tras la apertura, la programación del viernes continuará con la primera función teatral, “Estrujadas”, una producción proveniente de Entre Ríos que se presentará en la Sala Horacio Caimi.

La segunda función de la jornada se trasladará al Club de los Abuelos, donde llegará “De algo hay que reír”, propuesta de un elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El primer día concluirá nuevamente en la Sala Horacio Caimi con “El líquido táctil”, obra proveniente de Rosario, una de las ciudades que tendrá más de una producción dentro de la programación de esta edición.

De esta manera, la jornada inicial combinará la apertura institucional y artística con tres funciones provenientes de distintos puntos del país.

Cuatro obras durante la jornada del sábado

El sábado 15 de agosto tendrá la agenda teatral más extensa del encuentro, con cuatro propuestas repartidas entre las dos sedes.

La primera función será “Desde cachorros”, de Rosario, en la Sala Horacio Caimi. Luego será el turno de “Amigas desgraciadas”, proveniente de La Plata, que tendrá como escenario el Club de los Abuelos.

La tercera función volverá a la Sala Horacio Caimi con otra producción rosarina, “El día que faltemos”, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de “Una joya de locura”, proveniente de Carlos Casares, en el Club de los Abuelos.

La diversidad territorial de la programación constituye uno de los rasgos centrales del encuentro, con producciones llegadas desde distintas localidades y una agenda que permite alternar las presentaciones entre los espacios previstos por la organización.

Domingo de teatro y homenaje

El domingo 16 de agosto estará destinado a las últimas tres funciones de la edición.

La primera propuesta será “Chimichurri”, proveniente de Vedia, que se presentará en la Sala Horacio Caimi. Luego, el Club de los Abuelos recibirá “Jaque a la reina”, con un elenco procedente de Camilo Aldao, Córdoba.

La tercera y última función será “Enamorarse es hablar corto y enredado”, proveniente de CABA, nuevamente en la Sala Horacio Caimi.

Una vez finalizada la última obra se realizará el cierre oficial del 34° Encuentro Interprovincial de Teatro, que incluirá un homenaje a la trayectoria del grupo Carlos Gaggeri, como reconocimiento dentro de una edición que volverá a reunir a artistas de diferentes puntos del país.

La programación difundida también identifica al espacio Oxígeno Dance Movimiento-Cuerpo-Escena dentro de las actividades de cierre.

Con tres jornadas consecutivas y propuestas procedentes de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, entre otros puntos, Teodelina se prepara para una nueva edición de uno de sus encuentros culturales de mayor continuidad, con el teatro como eje y dos espacios de la localidad concentrando buena parte de las funciones.