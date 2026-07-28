Sancti Spiritu: La principal obra de desagües entra en su etapa final

El sistema de drenaje urbano avanza hacia su terminación con mejoras en alcantarillas, nuevos conductos y adecuación de salidas de agua. La intervención, financiada con recursos comunales y provinciales, busca fortalecer la capacidad de escurrimiento ante lluvias intensas.

La principal obra de desagües urbanos de Sancti Spiritu ingresó en su etapa final, luego de una serie de intervenciones destinadas a ampliar y reorganizar la infraestructura utilizada para evacuar el agua de lluvia en distintos sectores de la localidad.

Según informó la Comuna, los trabajos comprenden la ampliación de alcantarillas existentes, la colocación de nuevos tubos y la adecuación de distintas salidas de agua, con el objetivo de facilitar el escurrimiento y disminuir la acumulación durante episodios de precipitaciones abundantes.

La intervención adquiere especial importancia frente a tormentas intensas, cuando la capacidad de conducción del sistema resulta determinante para evitar que el agua permanezca durante períodos prolongados dentro del área urbana.

Un proyecto planificado desde 2023

La obra forma parte de los proyectos definidos por la actual gestión comunal tras asumir en diciembre de 2023. Desde entonces, se avanzó con diferentes tareas orientadas a reorganizar y ampliar sectores del sistema de drenaje urbano, hasta alcanzar la instancia actual, próxima a su finalización.

Desde la administración encabezada por el presidente comunal Cristian Vincenti señalaron que se trata de una intervención esperada desde hace años y que permitirá disponer de una infraestructura mejor preparada para responder ante eventos meteorológicos adversos.

El proyecto se concentra en puntos vinculados directamente con la circulación y salida del agua. La ampliación de alcantarillas permite aumentar la capacidad de paso, mientras que los nuevos conductos y las adecuaciones realizadas buscan favorecer la continuidad del escurrimiento hacia las salidas del sistema.

La prioridad es mejorar la conducción del agua de lluvia fuera del área urbana, especialmente en momentos en que las precipitaciones pueden superar la capacidad habitual de drenaje y generar acumulaciones en distintos sectores.

Fondos comunales y acompañamiento provincial

La ejecución se lleva adelante con recursos comunales y aportes del Gobierno de Santa Fe, en el marco del trabajo conjunto entre ambas administraciones para concretar una intervención considerada prioritaria dentro de la planificación de infraestructura de Sancti Spiritu.

Desde la Comuna destacaron el acompañamiento de la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro y del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, para avanzar con las distintas etapas del proyecto.

La política hídrica provincial mantiene durante 2026 una agenda centrada en obras preventivas y mejoras de los sistemas de escurrimiento. En mayo, el Gobierno santafesino informó que durante el año había destinado más de $18.000 millones a intervenciones para reducir el impacto de emergencias hídricas, incluyendo limpieza y reacondicionamiento de canales, trabajos sobre alcantarillas y optimización de desagües.

Dentro de ese escenario, la obra de Sancti Spiritu responde a una necesidad concreta de la infraestructura urbana local y se encuentra ahora próxima a completar el esquema de trabajos iniciado por la administración comunal.

Preparación ante períodos de mayores precipitaciones

Uno de los objetivos planteados es concluir las tareas antes de períodos en los que puedan registrarse lluvias de mayor intensidad. La Comuna vinculó esta planificación con la necesidad de contar con mejores condiciones de drenaje ante escenarios meteorológicos que puedan incrementar el volumen de precipitaciones.

En este sentido, las mejoras buscan acelerar la evacuación del agua durante episodios de lluvias importantes, reduciendo los inconvenientes derivados de su acumulación en sectores urbanos y aumentando la capacidad de respuesta de la infraestructura existente.

La prevención del riesgo hídrico también integra las prioridades provinciales. Durante este año, Santa Fe avanzó con intervenciones en numerosas localidades consideradas vulnerables frente a lluvias fuertes y continuas, mediante obras destinadas principalmente a optimizar drenajes y mejorar el funcionamiento de canales y alcantarillas.

En Sancti Spiritu, el foco permanece puesto en completar el proyecto iniciado a nivel local. Con las últimas tareas en ejecución, la obra entra en su tramo definitivo después de más de dos años de planificación y trabajos, con el objetivo de dejar operativo un sistema de desagües urbanos con mayor capacidad para conducir el agua y responder ante precipitaciones intensas.