La EETP Nº 602 sumará 30 computadoras para sus estudiantes

Los gobiernos de Santa Fe y Venado Tuerto concretaron un aporte del Fondo Provincial de Educación Técnica (FOPET) destinado a la EETP Nº 602 “General San Martín”. Los recursos permitirán incorporar 30 computadoras para fortalecer la enseñanza y ampliar las herramientas tecnológicas disponibles para la formación de sus estudiantes.

La actividad contó con la participación del intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Educación de Santa Fe, Carolina Piedrabuena; el director de Prácticas Educativas, Santiago Rosenzvaig; la delegada de Educación de la Región VII, Verónica Caporaletti; y la directora de Educación municipal, Carina Rolhaiser.

El aporte se inscribe en el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio para acompañar a las instituciones educativas de Venado Tuerto, en este caso con una inversión específicamente orientada a la educación técnico-profesional.

Chiarella destacó la importancia de sumar recursos que puedan incorporarse directamente a las actividades de enseñanza. “Para nosotros la educación siempre es una prioridad. Cada vez que una escuela incorpora más herramientas para enseñar, estamos generando más oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó.

El mandatario local también valoró la articulación con la administración santafesina para concretar este tipo de iniciativas. “Por eso valoramos este trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Fe, porque de esta manera las respuestas llegan y las instituciones educativas se fortalecen”, sostuvo.

Tecnología para fortalecer la formación técnica

La incorporación de los nuevos equipos permitirá ampliar los recursos tecnológicos destinados a la enseñanza y el aprendizaje en la EETP Nº 602, una institución vinculada históricamente con la formación técnica en Venado Tuerto y la región.

La entrega se produce poco más de un mes después de que la comunidad educativa celebrara los 90 años de la escuela. En aquella oportunidad también fueron inauguradas tres nuevas aulas construidas mediante el programa provincial 1.000 Aulas, sumando infraestructura al establecimiento.

De este modo, la incorporación de las computadoras se agrega a las mejoras concretadas recientemente en la institución, con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas y acompañar las necesidades específicas de la enseñanza técnica.

La EETP Nº 602 también recibió en junio equipamiento adquirido mediante el programa provincial que destina recursos provenientes de bienes decomisados a acciones de interés social. Las distintas intervenciones realizadas durante las últimas semanas configuran así una serie de aportes dirigidos a fortalecer los recursos disponibles para su comunidad educativa.

El alcance del Fondo Provincial de Educación Técnica

El FOPET fue puesto en marcha por el Gobierno de Santa Fe en marzo de este año como una herramienta propia de financiamiento para las 172 escuelas técnicas de la provincia, tanto de gestión pública como privada.

En su presentación, la Provincia estableció para el fondo un piso inicial de 3.500 millones de pesos, destinado a sostener proyectos educativos y atender necesidades específicas de la modalidad técnica y agrotécnica.

Los recursos pueden utilizarse para adquirir equipamiento e insumos, actualizar talleres y laboratorios y realizar mejoras de infraestructura, además de respaldar proyectos de innovación tecnológica y productiva y fortalecer las prácticas profesionalizantes.

La política provincial fue planteada en un contexto de reducción de los recursos nacionales destinados a la educación técnica. Al anunciar la creación del fondo, el Ministerio de Educación santafesino señaló que la herramienta busca garantizar el funcionamiento y la actualización tecnológica de los establecimientos, atendiendo especialmente al vínculo entre la formación de técnicos y el entramado productivo de Santa Fe.

En junio, además, la Provincia firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer el FOPET y ampliar el respaldo a los proyectos institucionales presentados por las escuelas técnicas.

En ese marco, el aporte otorgado a la EETP Nº 602 tendrá como destino concreto la incorporación de 30 computadoras, que pasarán a formar parte de los recursos tecnológicos disponibles para la formación de sus estudiantes.