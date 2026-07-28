Murphy: Condenaron a una mujer por el accidente de 2022 que dejó dos muertos en Ruta 94

El siniestro ocurrió el 27 de junio de 2022 sobre la Ruta Provincial 94, entre Murphy y La Chispa. Murieron Gianfranco Gómez y Gabriel Duarte y otras tres personas resultaron lesionadas. La conductora fue condenada a tres años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir.

A cuatro años del grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 94, entre Murphy y La Chispa, la Justicia condenó a Marcela Zulma Chávez por el hecho en el que murieron Gianfranco Gómez y Gabriel Duarte y otras tres personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió durante la tarde del 27 de junio de 2022, cuando Chávez circulaba al mando de una camioneta Chevrolet S10 en dirección a Murphy y embistió desde atrás un carretón remolcado por un tractor que avanzaba en el mismo sentido.

En el carretón viajaban trabajadores. Como consecuencia de la violencia del impacto murieron Gómez y Duarte, mientras que Lisandro Roda Manrique, Lautaro Buscaglia y Santiago Funes sufrieron lesiones.

La investigación penal permitió reconstruir la mecánica del choque y atribuir responsabilidad a la conductora. La causa fue encuadrada como doble homicidio culposo calificado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas. El expediente sostiene que el material probatorio reunido permitió alcanzar el grado de certeza necesario respecto de la autoría de Chávez.

Una camioneta a alta velocidad antes del impacto

Uno de los elementos centrales de la investigación fue la pericia accidentológica realizada sobre los vehículos y el lugar del siniestro.

El informe estableció que la Chevrolet S10 circulaba antes de la colisión a una velocidad estimada entre 125 y 135 kilómetros por hora. La aguja del velocímetro quedó inmovilizada en 120 kilómetros por hora luego del impacto, uno de los elementos técnicos utilizados para efectuar el cálculo.

En contraposición, los peritos estimaron que el tractor Pauny que remolcaba el carretón circulaba a menos de 50 kilómetros por hora.

La investigación también determinó que no había huellas de frenado o arrastre atribuibles a la camioneta y que, por las características del impacto frontal contra la parte posterior del carretón, no se detectaron indicios de una maniobra previa de esquive.

Asimismo, el informe técnico consignó que el tramo de la Ruta 94 era recto, que las condiciones de visibilidad eran óptimas y que no había obstáculos, niebla, humo ni alteraciones de la calzada que dificultaran la circulación.

El expediente concluyó que Chávez había incumplido el deber objetivo de cuidado exigible a quien conduce un vehículo, al circular a una velocidad excesiva para las circunstancias, sin iluminación adecuada y sin adoptar medidas que permitieran evitar la colisión.

Una causa que se extendió durante varios años

La investigación incorporó actuaciones policiales, inspecciones oculares, testimonios, pericias accidentológicas y mecánicas, informes médicos y evaluaciones psicológicas, entre otros elementos.

También se realizaron análisis toxicológicos y de alcoholemia sobre Chávez. Los resultados fueron negativos tanto para alcohol en sangre como para drogas de abuso, de acuerdo con las constancias incorporadas al legajo.

Durante el proceso, en febrero de 2024, la Justicia ya había dispuesto una inhabilitación provisoria para conducir por un período de tres meses, con posibilidad de prórroga, mientras continuaba la investigación.

La causa estuvo bajo la dirección del fiscal Iván Gastón Raposo, de la Fiscalía Regional de Venado Tuerto. También participó del trabajo investigativo la fiscal adjunta Larisa Barucca, bajo la coordinación de Raposo. El acuerdo abreviado fue homologado por la jueza Paula Verónica Borrello.

Condena mediante un procedimiento abreviado

La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado. Chávez, asistida por su defensa, aceptó la existencia del hecho, su calificación legal, la responsabilidad atribuida y la pena acordada, según consta en la presentación realizada ante la Justicia.

La pena establecida en la documentación incorporada al expediente es de tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Además, se establecieron reglas de conducta, entre ellas mantener el domicilio informado, presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial, conservar buena conducta y completar un curso de Reeducación Vial dictado en el ámbito de la Fiscalía Regional.

Según la información suministrada por el Ministerio Público de la Acusación, los familiares de las víctimas fallecidas y las personas lesionadas fueron escuchados durante el proceso y prestaron conformidad con la solución acordada.

La sentencia pone cierre judicial a una causa iniciada por uno de los accidentes viales de mayor impacto que atravesó Murphy en 2022, en el que dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas.