San Gregorio: Prisión preventiva por abuso de una adolescente

Un hombre de 33 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por el abuso sexual de una adolescente de su entorno en San Gregorio, departamento General López. El imputado estaba a cargo del cuidado de la víctima al momento del hecho investigado, ocurrido el viernes 10 de julio en una vivienda de la localidad.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini a pedido de la fiscal Rafaela Florit, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino. El hombre investigado fue identificado por sus iniciales, GAP.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que la defensa se opuso al pedido de prisión preventiva, pero la magistrada resolvió hacer lugar al requerimiento de la Fiscalía. Florit sostuvo que "aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento".

Uno de los elementos considerados para resolver la cautelar fue el peligro de entorpecimiento probatorio ante diligencias que todavía están pendientes. Entre ellas se encuentra la entrevista a la adolescente mediante cámara Gesell.

En ese sentido, Florit destacó que "la magistrada tuvo en cuenta que entre las diligencias pendientes está entrevistar en cámara Gesell a la víctima, lo cual incidía especialmente en el peligro de entorpecimiento probatorio".

El hecho investigado

De acuerdo con la información oficial, el hecho atribuido ocurrió el viernes 10 de julio alrededor de las 13:00, en una vivienda que un amigo había prestado de buena fe al imputado. El propietario del inmueble no se encontraba allí en ese momento.

Florit indicó que "el imputado llevó adelante su accionar delictivo el viernes 10 de este mes alrededor de las 13:00 en una vivienda que un amigo le había prestado de buena fe", y aclaró que "en ese momento, el propietario del inmueble no estaba allí".

Según precisó la fiscal, el investigado se encontraba a solas con la adolescente y un bebé familiar de ambos. La víctima transita la primera parte de su escolaridad secundaria.

La Fiscalía atribuyó al hombre haber aprovechado la circunstancia de estar a cargo del cuidado de la adolescente para cometer el abuso. Florit afirmó que "el hombre de iniciales GAP se aprovechó de la circunstancia de estar a cargo de cuidar a la adolescente y la abusó sexualmente".

El pedido de ayuda

Según la reconstrucción informada por el MPA, después del hecho la adolescente logró enviar un mensaje a una mujer de su confianza para pedirle ayuda.

Florit explicó que "momentos después del ilícito, la víctima logró enviarle un mensaje a una mujer de su confianza a la que le pidió ayuda, quien a su vez le avisó a otra persona de su entorno que logró que el imputado lleve a la adolescente y al bebé a otro lugar".

La investigación también comprende lo sucedido durante ese traslado. De acuerdo con la fiscal, el hombre le habría dicho reiteradamente a la adolescente que no contara lo ocurrido, haciendo referencia a las consecuencias penales que podría afrontar.

"Desde que salieron del domicilio en el que estaban hasta que llegaron a destino, el hombre investigado le dijo a la víctima en reiteradas oportunidades que no debía contar nada acerca de lo sucedido porque si lo hacía, él iría preso", remarcó Florit.

Prisión preventiva y calificación penal

La Fiscalía planteó durante la audiencia la necesidad de que el imputado permaneciera detenido mientras avanza la investigación. La jueza Garini hizo lugar al requerimiento y ordenó la prisión preventiva del hombre de 33 años.

La medida se adoptó mientras continúan las diligencias previstas en la causa, entre ellas la entrevista en cámara Gesell de la adolescente, cuya realización fue considerada especialmente al analizar el peligro de entorpecimiento probatorio.

En cuanto a la calificación legal, al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple agravado por la guarda, en función de que estaba a cargo del cuidado de la víctima al momento del hecho investigado.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Rafaela Florit, mientras el acusado permanece en prisión preventiva por disposición judicial.